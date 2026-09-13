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Carabineros participa en investidura de brigadas de tránsito y buena convivencia en colegio de Graneros

La iniciativa busca fortalecer entre los estudiantes valores como el respeto, la prevención y el compromiso con una comunidad educativa más segura.

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Carabineros de la Segunda Comisaría de Graneros participó en la ceremonia de investidura de las brigadas de Tránsito y de Buena Convivencia del Colegio Villa La Compañía, iniciativa impulsada por funcionarios de la Oficina de Modelo de Integración Comunitaria de la unidad policial.

La actividad tuvo como objetivo reforzar entre los niños y niñas el compromiso con el cuidado, el respeto y la prevención, promoviendo además la construcción de una comunidad educativa más segura, acogedora y comprometida con la buena convivencia.

La ceremonia contó con la participación del alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir Matus; el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), Vicente Vilches; además de docentes, estudiantes y apoderados.

Durante la jornada se destacó especialmente el rol que cumplen las brigadas de tránsito al interior de los establecimientos educacionales, considerando que sus integrantes desarrollan una importante labor preventiva y de comunicación con sus propios compañeros.

Desde Carabineros valoraron esta instancia de participación y formación, que permite acercar a los estudiantes a acciones de prevención y seguridad, fortaleciendo desde temprana edad conductas orientadas al respeto, el autocuidado y la convivencia al interior de la comunidad escolar.

Se busca fortalecer entre los estudiantes valores como el respeto, la prevención y el compromiso con una comunidad educativa más segura.
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