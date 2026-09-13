Chimbarongo FC goleó a Rodelindo Román y sigue respirando en la Tercera A

Un nuevo triunfo, el segundo consecutivo, consiguió el fin de semana la escuadra de Chimbarongo FC. Por la fecha 22 de la Tercera A, el conjunto del mimbre de impuso por 5-1 sobre Rodelindo Román y logró tres puntos vitales.

La goleada la comenzó a cimentar Diego Urzúa a los 25′, marcador con el que se fueron al descanso.

En el complemento, un doblete de Javier Medina (47′ y 51′), más un nuevo tanto de Urzúa (56′) establecieron el parcial 4-0, prácticamente definiendo el duelo. Eso sí, la visita descontó en el 70′ por intermedio de Martín Garrido y, sobre el final, Luis Muñoz (84′), cerró el marcador para el definitivo 5-1.

Con la victoria, el conjunto que dirige Fred Gayoso está undécimo con 20 puntos, y la próxima fecha lo enfrentará en la región de la Araucanía contra Imperial Unido, cuadro que acumula 18 puntos. Es decir, un duelo clave para evitar el descenso.