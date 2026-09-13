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Chimbarongo FC goleó a Rodelindo Román y sigue respirando en la Tercera A

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Un nuevo triunfo, el segundo consecutivo, consiguió el fin de semana la escuadra de Chimbarongo FC. Por la fecha 22 de la Tercera A, el conjunto del mimbre de impuso por 5-1 sobre Rodelindo Román y logró tres puntos vitales.

La goleada la comenzó a cimentar Diego Urzúa a los 25′, marcador con el que se fueron al descanso.

En el complemento, un doblete de Javier Medina (47′ y 51′), más un nuevo tanto de Urzúa (56′) establecieron el parcial 4-0, prácticamente definiendo el duelo. Eso sí, la visita descontó en el 70′ por intermedio de Martín Garrido y, sobre el final, Luis Muñoz (84′), cerró el marcador para el definitivo 5-1.

Con la victoria, el conjunto que dirige Fred Gayoso está undécimo con 20 puntos, y la próxima fecha lo enfrentará en la región de la Araucanía contra Imperial Unido, cuadro que acumula 18 puntos. Es decir, un duelo clave para evitar el descenso.

Diego Urzúa anotó dos tantos, al igual que Javier Medina. Foto: Rodrigo Duque/Tribuna de Colchagua.
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