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Corinthians vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

La previa del choque de Corinthians ante Estudiantes, a disputarse en Arena Corinthians el miércoles 16 de septiembre desde las 21:30 horas. El árbitro será Jesús Valenzuela Sáez.

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Tras el empate en 1 en la ida, Corinthians y el Pincha definen este miércoles 16 de septiembre su pasaje a Semifinales de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 horas y se jugará en Arena Corinthians.

Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Jesús Valenzuela Sáez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Rosario Central 0 vs Corinthians 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Corinthians 1 vs Rosario Central 0 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre)
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre)
Horario Corinthians y Estudiantes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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