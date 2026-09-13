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Cuatro detenidos tras robo en San Fernando

El cuarteto de presuntos delincuentes fueron interceptados cuando se desplazaban en un vehículo por la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Requínoa.

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Cuatro personas fueron detenidas por Carabineros luego de un procedimiento que se inició tras un robo registrado durante la tarde del sábado en la comuna de San Fernando y que terminó con la interceptación del vehículo en que se desplazaban los presuntos involucrados, en la Ruta 5 a la altura de Requínoa.

Los hechos comenzaron cerca de las 17:00 horas, cuando la Central de Comunicaciones de Carabineros recibió una alerta relacionada con un automóvil utilizado por los sujetos luego de cometer el ilícito. La información proporcionada, incluía las características del vehículo y daba cuenta de que sus ocupantes se dirigían hacia el norte por la principal ruta del país.

Con estos antecedentes, personal de la Subcomisaría de Requínoa activó un operativo de búsqueda y control en la zona, logrando localizar el automóvil en el kilómetro 98 de la Ruta 5.

Tras detener la marcha del vehículo, los funcionarios policiales procedieron a la detención de cuatro sujetos; además, fueron recuperadas las especies que habían sido sustraídas desde el inmueble afectado.

Por disposición del fiscal de turno, las diligencias destinadas a determinar el grado de participación de los detenidos y precisar cómo ocurrieron los hechos quedaron en manos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de San Fernando y de funcionarios especializados de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV).

La investigación continuará para establecer la dinámica del robo y reunir los antecedentes necesarios que permitan esclarecer completamente el caso.

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