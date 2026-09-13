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Universidad de Chile se enfrentará a D. La Serena por la fecha 23

D. La Serena y Universidad de Chile se miden en el Coloso del llano hoy a las 15:00 horas y Mathí­as Riquelme Sepúlveda es el elegido para dirigir el partido.

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Hoy, a partir de las 15:00 horas, juegan D. La Serena y Universidad de Chile por la fecha 23 del campeonato chileno, en el Coloso del llano.

Así llegan D. La Serena y Universidad de Chile

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

D. La Serena viene de ganar en su encuentro anterior a Ñublense con un marcador de 2-1. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile venció 4-2 a Coquimbo Unido en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 11 goles en el arco rival y 8 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Universidad de Chile sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG – 6 PE – 5 PP).

El encuentro será supervisado por Mathí­as Riquelme Sepúlveda, el juez encargado.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
4 Everton 36 23 10 6 7 12
9 D. La Serena 30 22 7 9 6 -1

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Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Everton: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Horario D. La Serena y Universidad de Chile, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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