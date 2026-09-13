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Dep. Santa Cruz recibirá a Recoleta por la fecha 26

Te contamos la previa del duelo Dep. Santa Cruz vs Recoleta, que se enfrentarán en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García mañana a las 18:00 horas. Jorge Oses Lillo será el árbitro del partido.

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Dep. Santa Cruz y Recoleta se medirán mañana a las 18:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 26 del campeonato 2026 y se disputará en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

Así llegan Dep. Santa Cruz y Recoleta

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz derrotó por 1 a 0 a Deportes Iquique en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 2.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

Recoleta llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a San Marcos. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Recoleta resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 21 puntos (4 PG – 9 PE – 11 PP), mientras que el visitante llegó a 37 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG – 7 PE – 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jorge Oses Lillo.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 D. Antofagasta 38 24 10 8 6 17
5 Recoleta 37 24 10 7 7 3
15 Dep. Santa Cruz 21 24 4 9 11 -12

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Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs San Marcos: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Santiago Wanderers: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Santa Cruz y Recoleta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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