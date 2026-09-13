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Deportes Temuco visita a Unión Española por la fecha 26

La previa del choque de Unión Española ante Deportes Temuco, a disputarse en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK el martes 15 de septiembre desde las 20:30 horas. El árbitro será Cristián Droguett Valenzuela.

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Unión Española enfrentará a Deportes Temuco, en el marco de la fecha 26 del campeonato 2026, el próximo martes 15 de septiembre a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Así llegan Unión Española y Deportes Temuco

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Curicó Unido. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco viene de derrotar a Santiago Wanderers con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 6 en su arco.

Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a Unión Española con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 35 puntos (10 PG – 5 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG – 7 PE – 9 PP).

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Cristián Droguett Valenzuela será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 D. Antofagasta 38 24 10 8 6 17
7 Unión Española 35 24 10 5 9 0
10 Deportes Temuco 31 24 8 7 9 5

Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs San Luis: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Iquique: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Cobreloa: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Dep. Santa Cruz: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión Española y Deportes Temuco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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