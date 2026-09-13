El 18 de septiembre: una fiesta que nació antes que la Independencia

Faltan apenas unos días para el 18 de septiembre, fecha que marca para los chilenos el inicio de “el mes de la patria”. Las banderas, los copihues, las cuecas y las fondas ya colorean el ambiente, mientras nos preparamos para uno de los feriados más esperados del año.

Es, además, una fecha cargada de simbolismo. Para muchos, el 18 de septiembre representa simplemente la celebración de nuestra independencia. Pero, aunque la jornada forma parte indiscutible de nuestro imaginario patrio, la historia es algo más compleja y, quizás por eso mismo, más interesante.

La independencia de Chile fue declarada formalmente el 12 de febrero de 1818. El 18 de septiembre de 1810, en cambio, representa la constitución de la Primera Junta Nacional de Gobierno. No fue, por tanto, el día en que Chile rompió definitivamente con el dominio español.

¿Qué ocurrió entonces aquel día?

Tras la invasión napoleónica a España y la captura de Fernando VII, se produjo una profunda crisis de autoridad en los territorios americanos. En Chile se convocó a un cabildo abierto y se constituyó una Junta de Gobierno que asumió la administración del territorio en nombre del monarca cautivo.

Aquel episodio marcó un cambio profundo: por primera vez, el poder político comenzó a organizarse desde el propio territorio y no exclusivamente desde las autoridades designadas por la Corona.

La Junta no nació proclamando inmediatamente una república independiente. De hecho, formalmente decía gobernar en nombre de Fernando VII. Pero la experiencia abrió un proceso político que terminaría conduciendo, después de años de conflictos, guerras y transformaciones, a la independencia definitiva.

Desde 1810, la fecha comenzó a adquirir un carácter conmemorativo y simbólico. Con el paso de los años, y a medida que se fueron modificando y eliminando otras fechas patrióticas del calendario, el 18 de septiembre terminó consolidándose como la principal fiesta nacional.

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Así, una jornada que originalmente representó el comienzo de un proceso político terminó simbolizando algo mucho más amplio: la construcción de nuestra autonomía, nuestra identidad y, finalmente, la nación independiente que conocemos hoy.

Así hoy el 18 de septiembre es más bien, la conmemoración de un comienzo. El comienzo de un proceso que no estaba predeterminado, que tuvo avances y retrocesos y que se extendió durante varios años antes de culminar con la declaración de independencia.

Hoy lo celebramos con cuecas, empanadas, volantines, banderas, reuniones familiares y fondas. Lo hacemos como una tradición que, generación tras generación, se ha convertido en parte de nuestra identidad.

Pero quizás vale la pena que, mientras levantamos una copa y bailamos un pie de cueca, recordemos también qué estamos celebrando. No exactamente el día en que Chile se independizó, sino el día en que comenzó un proceso que terminaría transformando para siempre nuestra historia.

Porque conocer esa diferencia no le quita épica ni significado al 18 de septiembre. Por el contrario, permite comprender que la construcción de Chile como nación no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de un proceso histórico complejo, iniciado en 1810 y culminado años después.

Y acaso esa sea una buena manera de comenzar nuestras Fiestas Patrias: celebrando, sí, pero también entendiendo aquello que celebramos.