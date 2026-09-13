HORÓSCOPO DEL DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Tienes un poco olvidada a la familia y hoy podría pasarte factura en forma de desinterés. No has perdido ni un ápice del afecto que sientes por ellos, pero tus ocupaciones te han alejado un poco de su entorno. Deberás reconquistar posiciones si te duele que se olviden también de ti.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El cuerpo te pide algo dulce últimamente y eludes dársela para guardar el tipo, pero haz caso de las necesidades físicas que suelen tener un porqué. Puedes compensarlo con un poco de ejercicio en cuanto tengas ocasión, que será en breve.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Andas algo acelerado, y deberías frenar en seco, pararte a pensar un momento antes de decir o hacer algo o, de lo contrario, el camino que estás buscando puede volverse intransitable.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los achaques de salud que arrastras durante la semana, junto al cansancio acumulado, harán que no quieras ni oír hablar de planes para hoy, pero será un espejismo pasajero, porque te propondrán algo realmente tentador….

LEO (23 julio – 22 agosto).

No seas egoísta, te sobra dinero como para hacer más felices a las personas que aprecias de tu entorno. Atento, porque puedes descubrir con un encuentro casual el verdadero sentido del amor. Las malas digestiones serán tu punto flaco, cuidado con los excesos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Deberás buscar con más acierto los momentos de ocio y esparcimiento que todo humano necesita en su tiempo libre. El cine, el teatro, los conciertos… son sólo algunas buenas opciones para relajarte y divertirte durante el fin de semana.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La confusión rodeará hoy tu vida. Lleno de dudas y pensamientos contradictorios, podrías olvidarte de algunas de las cosas que tienes que hacer, vigila que no sean fundamentales y también que no repercutan a otras personas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

En este momento se te presenta una oportunidad inmejorable para desembarazarte de impedimentos antiguos que te impedían hacer realidad tus objetivos. Suelta amarras con lo que te ataba al pasado y mira hacia el futuro con optimismo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu dieta puede ser deficitaria en algunas vitaminas, y lo notarás en algunas deficiencias en tu organismo. Si consultas en la farmacia no será complicado que te ofrezcan un complejo vitamínico y los alimentos que debes reforzar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Excelente jornada para la comunicación verbal, tendrás la ocasión y la necesidad de explicar muchas cosas a la gente de tu entorno, pero ten cuidado de que no se te vaya la lengua y acabar metiéndote en algún jardín.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Cuidado con lo que comes, tendrás que llevar una alimentación bien sana si no quieres pagar con molestias intestinales durante una buena temporada, ahora que tal vez te dispones a tomar vacaciones.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

La música supone para ti un medio para conocer a las personas. Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tus conocimientos en este aspecto y dejarás maravillados a los de alrededor. Tu casa necesita una mano de pintura y unos cuantos arreglos de estanterías.