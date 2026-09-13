Investigación de la UOH revela una diversidad del SARS-CoV-2 que la vigilancia convencional no alcanza a detectar

Una investigación desarrollada íntegramente en la Universidad de O’Higgins (UOH) permitió observar una dimensión del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, que normalmente queda fuera de la vigilancia genómica convencional: los pequeños cambios genéticos que pueden coexistir entre las distintas copias del virus dentro de una misma persona infectada.

El hallazgo adquiere relevancia al considerar lo ocurrido durante la pandemia. El SARS-CoV-2 fue acumulando cambios genéticos a medida que se multiplicaba y transmitía entre personas. Algunos de esos cambios dieron origen a nuevos linajes o variantes que lograron expandirse y reemplazar a otras, como ocurrió con Delta y posteriormente Ómicron. Muchos otros, en cambio, desaparecieron sin llegar a tener un impacto relevante en la población.

La vigilancia genómica permitió seguir buena parte de ese proceso identificando la variante predominante en las muestras obtenidas de los pacientes. El estudio realizado en la UOH buscó observar una escala diferente: qué diversidad viral existe dentro de una persona antes de que algunos de esos cambios puedan eventualmente llegar a hacerse predominantes.

El trabajo, titulado “Ultra-deep sequencing reveals intra-host diversity and selective constraint in SARS-CoV-2 samples from Chile”, fue publicado en la revista científica Scientific Reports, de Nature Portfolio. La investigación fue coordinada por el académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería y director del Centro UOH de Bioingeniería (CUBI), Alex Di Genova, y contó también con la participación de la académica Carol Moraga y el académico Mauricio Latorre.

Un error que abrió una pregunta científica

La investigación analizó 96 muestras de SARS-CoV-2 obtenidas en Chile entre 2020 y 2022, período que incluyó la circulación y reemplazo de distintos linajes, desde las variantes iniciales hasta Lambda, Delta y Ómicron.

El origen del estudio se remonta a 2023, durante una prueba del secuenciador DNBSeq-G400. El equipo utilizó por error una celda de secuenciación con una capacidad muy superior a la necesaria para las muestras disponibles.

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El resultado fue una profundidad promedio cercana a 60.000 veces, muy por encima de la requerida para identificar la variante predominante en cada paciente.

En lugar de descartar esa cantidad adicional de información, los investigadores se preguntaron qué podían observar con ese nivel de resolución. La respuesta estuvo en las llamadas variantes intra-hospedero o iSNVs, pequeños cambios genéticos presentes en una fracción de los virus que coexisten dentro de una misma persona infectada.

“Todo comenzó con un error durante una prueba del secuenciador: utilizamos una celda mucho más grande de la que necesitábamos y terminamos secuenciando las muestras a una profundidad enorme”, explicó Di Genova.

“En vez de quedarnos solamente con el genoma principal del virus, aprovechamos esos datos para mirar qué estaba ocurriendo dentro de cada paciente. Ese error terminó abriendo una pregunta científica mucho más interesante”, agregó.

Más allá de la variante dominante

Para entender el aporte del estudio, existe una diferencia entre conocer qué variante tiene una persona y observar qué diversidad de virus existe dentro de ella.

La vigilancia genómica tradicional reconstruye un genoma consenso, es decir, la versión predominante del virus presente en una muestra. Esta metodología fue fundamental durante la pandemia para seguir la expansión de las distintas variantes.

Sin embargo, al concentrarse en la secuencia predominante, una parte de la diversidad presente en una persona puede quedar oculta.

La secuenciación ultra profunda utilizada por los investigadores permitió examinar esas variantes minoritarias con criterios estrictos para separar señales biológicas reales de posibles errores técnicos.

En total, el equipo generó más de 2.000 millones de lecturas y, después de un proceso conservador de filtrado, identificó 2.890 iSNVs respaldadas por una alta profundidad de secuenciación.

La mayoría se encontraba en frecuencias bajas o intermedias. El cambio más frecuente fue de citosina a timina, un patrón consistente con procesos de mutación y edición del ARN descritos previamente para el SARS-CoV-2.

¿Por qué es importante observar estos cambios?

La importancia del estudio no radica en haber encontrado una nueva variante del COVID-19. Su aporte está en permitir observar con mayor detalle cómo se genera y se comporta la diversidad genética del virus dentro de una persona infectada.

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La mayoría de los cambios que aparecen durante una infección no llega a establecerse. Sin embargo, estudiarlos permite conocer qué regiones del virus presentan mayor restricción frente a las mutaciones y cuáles parecen tolerar una mayor diversidad.

El análisis realizado por la UOH mostró que la evolución del SARS-CoV-2 dentro de los pacientes estuvo dominada por la selección purificadora, proceso mediante el cual muchas mutaciones son eliminadas debido a sus efectos negativos sobre el funcionamiento del virus.

Esta restricción tampoco fue uniforme en todo el genoma. La proteína Spike y algunos genes accesorios, como ORF3a, ORF7a y ORF8, concentraron una mayor proporción de cambios que modifican proteínas.

Según los investigadores, estas señales permiten identificar regiones donde la diversidad viral puede tener mayores consecuencias funcionales, aunque no significan por sí mismas que hayan aparecido nuevas variantes capaces de propagarse.

En ese sentido, la secuenciación ultra profunda puede complementar la vigilancia genómica tradicional. Mientras esta última permite saber qué variantes circulan y cómo se distribuyen en una población, el análisis intra-hospedero entrega información sobre algunos de los procesos que ocurren previamente, dentro de las personas infectadas.

“Los iSNVs son una ventana a las primeras etapas de la evolución viral dentro del hospedero. La mayoría de estos cambios no llegará a establecerse, pero nos permite observar dónde se genera la diversidad, qué regiones del virus están más restringidas y cuáles acumulan señales de cambios funcionales”, señaló Di Genova.

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También detectaron posibles coinfecciones

El estudio identificó además 13 coinfecciones candidatas. En esas muestras se observó un linaje viral predominante acompañado de mutaciones compatibles con la presencia de un segundo linaje en menor proporción.

Los casos coincidieron con períodos en que distintas variantes circulaban simultáneamente o se encontraban en proceso de reemplazo en Chile.

El hallazgo muestra otra de las posibilidades que ofrece esta metodología: detectar señales que pueden quedar ocultas cuando se analiza únicamente la secuencia predominante de una muestra.

Una investigación desarrollada en O’Higgins

Las distintas etapas del estudio fueron desarrolladas en la Universidad de O’Higgins. Las muestras se procesaron y secuenciaron localmente mediante el equipo DNBSeq-G400, mientras que el análisis bioinformático se ejecutó utilizando KÜTRAL, la infraestructura de cómputo de alto rendimiento de la universidad.

Solo el flujo principal de análisis requirió cerca de 1.500 horas de CPU.

El trabajo integró las capacidades del Laboratorio de Biología Computacional, el Laboratorio de Bioingeniería, SeqUOH, CUBI y KÜTRAL.

Además, los datos, el código empleado en los análisis y las figuras se encuentran disponibles públicamente en el repositorio del Laboratorio de Biología Computacional, mientras que las lecturas de secuenciación fueron depositadas en repositorios científicos internacionales.

Para Di Genova, la experiencia demuestra que las capacidades desarrolladas en la universidad pueden ser utilizadas también para abordar otros problemas biomédicos.

“Este trabajo demuestra que en la UOH tenemos la capacidad de desarrollar un estudio genómico completo: desde generar los datos hasta analizarlos e interpretarlos”, afirmó.

Los resultados entregan así una mirada complementaria a la vigilancia tradicional del SARS-CoV-2: en lugar de observar solamente qué variante terminó predominando, permiten acercarse a los cambios que ocurren dentro de una persona durante la infección y que, en su mayoría, nunca llegarán a convertirse en una variante dominante.