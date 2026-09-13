Más de 325 mil vehículos se movilizarán en O’Higgins durante Fiestas Patrias

Más de 325 mil vehículos se espera que transiten por la región de O’Higgins, a través de la Ruta 5 durante las jornadas de mayor movimiento de las próximas Fiestas Patrias, siendo el periodo más complejo durante el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, coincidiendo con los desplazamientos de salida y posterior retorno.

El mayor flujo vehicular se anticipa precisamente para el jueves, cuando miles de personas abandonarán la región o se trasladarán hacia distintos destinos para participar de las celebraciones, mientras que el domingo 20 se espera una importante congestión producto del regreso.

Frente a este escenario, las autoridades regionales anunciaron una serie de medidas destinadas a facilitar el tránsito y reforzar la seguridad en las principales vías de O’Higgins.

Entre ellas se contempla el monitoreo permanente de las condiciones de circulación, junto con ajustes en las programaciones de los semáforos de sectores céntricos y comerciales, especialmente durante los días previos a los feriados, cuando también aumentará el movimiento al interior de las ciudades.

Programación especial de semáforos

Durante las jornadas festivas, en tanto, se aplicarán programaciones especiales en los semáforos de las rutas 66, H-30 y Ruta 90, buscando favorecer el desplazamiento de los vehículos, especialmente aquellos que se dirijan hacia las comunas de la zona costera.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez, llamó a los conductores a anticipar sus viajes y adoptar todas las medidas necesarias para evitar accidentes. “Nuestro llamado es a planificar los viajes, evitar los horarios de mayor congestión cuando sea posible y, principalmente, adoptar una conducta responsable”, señaló la autoridad, quien insistió en el respeto de los límites de velocidad, el uso del cinturón de seguridad y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, además de evitar el uso del teléfono celular al volante.

Julio Gutiérrez, seremi de Transporte y Telecomunicaciones en O’Higgins llamó a los conductores adoptar todas las medidas necesarias para evitar accidentes.

Información para quienes estén en ruta

Como parte del operativo, los nueve letreros de mensajería variable existentes en la región, permanecerán habilitados para entregar recomendaciones de seguridad vial e información relacionada con las condiciones de las principales rutas.

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A ello se sumará la entrega de información actualizada mediante la cuenta de X de Transporte Informa, herramienta que permitirá a los usuarios conocer eventuales cambios o situaciones que afecten la circulación.

También se contempla una restricción para camiones de dos o más ejes en el tramo comprendido entre los enlaces de Calera de Tango, en la región Metropolitana, y Pelequén, en O’Higgins, medida orientada a facilitar el desplazamiento de vehículos livianos durante los periodos de mayor demanda.

En materia de peajes, Ruta del Maipo aplicará una tarifa rebajada en Nueva Angostura el jueves 17 y domingo 20 de septiembre, fechas que concentrarán los principales movimientos de salida y retorno.

Un llamado a prevenir accidentes

Las autoridades también pusieron el acento en la necesidad de mantener una conducta responsable en carretera. Durante las Fiestas Patrias de 2025, O’Higgins registró 50 siniestros de tránsito y 38 personas lesionadas, aunque no se produjeron fallecidos.

La cifra es utilizada como antecedente para reforzar las recomendaciones de cara a este año, particularmente considerando el aumento de los desplazamientos que se espera durante el extenso fin de semana.

Por ello, el llamado es a planificar los viajes con anticipación, respetar las velocidades máximas, utilizar el cinturón de seguridad en todos los asientos, evitar distracciones al conducir y, especialmente, no consumir alcohol si posteriormente se estará al volante.

Con estas medidas, la autoridad busca enfrentar uno de los periodos de mayor movilidad del año y reducir los riesgos asociados al incremento del tránsito en las carreteras y vías interiores de la región.