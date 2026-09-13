Más de 60 jóvenes se reunieron en Mostazal para proyectar el futuro del mundo rural en O’Higgins

Más de 60 jóvenes rurales de la región de O’Higgins participaron en el Encuentro Regional de Juventudes Rurales 2026, realizado en la comuna de Mostazal, con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer liderazgos y reflexionar sobre el futuro del mundo rural. La actividad contó además con la participación de estudiantes del Liceo Bicentenario Alberto Hurtado.

La jornada fue organizada por la Mesa Regional de Jóvenes Rurales, con el apoyo de la Municipalidad de Mostazal, el programa Prodesal de la comuna e INDAP, consolidándose como un espacio de encuentro y diálogo para las nuevas generaciones vinculadas al campo.

“Rejuvenecer el agro es fundamental para fortalecer el trabajo en nuestros campos, nos alegra que se realice este tipo de iniciativas, toda vez que son un ejemplo de trabajo coordinado y de motivación por continuar ligados a nuestras tradiciones y desarrollo regional”, afirmó el seremi de Agricultura, Carlos Valdés.

En Mostazal se reunió el grupo de jóvenes para abordar la ruralidad en la región.

Abordaron diversas temáticas rurales

Durante el encuentro se abordaron temáticas clave para el desarrollo de los territorios rurales, entre ellas experiencias exitosas de turismo rural y cooperativismo, un diálogo intersectorial sobre los principales desafíos que enfrentan las juventudes rurales y un análisis participativo de fortalezas, oportunidades, amenazas y desafíos para la región.

La actividad fue inaugurada por la alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo, y el director regional (s) de INDAP, Humphrey Crawford, quienes destacaron la relevancia de generar espacios que promuevan la participación y el desarrollo de las nuevas generaciones rurales.

La presidenta de la Mesa Regional de Jóvenes Rurales, Lincayaren Trujillo, valoró la convocatoria y subrayó la importancia de visibilizar el aporte de los jóvenes al desarrollo del campo. «Los jóvenes son quienes permiten sostener la vida campesina hoy y también en el futuro. Necesitamos fortalecer nuestra permanencia en el campo y seguir creciendo en nuestros emprendimientos rurales», señaló.

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La dirigente explicó que durante el año la Mesa ha desarrollado diversas visitas prediales para conocer experiencias lideradas por jóvenes emprendedores de la región, levantando necesidades y oportunidades que posteriormente son conversadas con las instituciones. Entre ellas destacó emprendimientos agroecológicos en Coya, iniciativas lácteas innovadoras en Peralillo y futuras actividades en la comuna de Las Cabras.

Por su parte, el director regional (s) de INDAP, Humphrey Crawford, reiteró el compromiso del servicio con las juventudes rurales y destacó que actualmente existen más de 1.200 usuarios acreditados menores de 40 años dentro de la institución, en O’Higgins. «Este servicio está a disposición de ustedes, de los jóvenes rurales. Esperamos que sigan organizando este tipo de jornadas, que se comuniquen y colaboren entre ustedes», expresó.

El encuentro concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las organizaciones juveniles y las instituciones públicas, promoviendo oportunidades de desarrollo, innovación y permanencia de las nuevas generaciones en el mundo rural, contribuyendo así al crecimiento sostenible de los territorios de la región de O’Higgins.