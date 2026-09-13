O’Higgins crea Mesa Regional de Maternidad para fortalecer apoyo a mujeres

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y actores territoriales, se construyó la Mesa Regional de Maternidad de O’Higgins, una iniciativa que busca aportar respuestas integrales a los distintos desafíos que pueden enfrentar las mujeres durante el ejercicio de la maternidad.

La mesa será liderada por la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género y se plantea como un espacio permanente de diálogo, articulación y coordinación intersectorial, que tiene como finalidad identificar necesidades y brechas existentes en la región, además de impulsar propuestas y acciones concretas que respondan a la realidad local.

Entre las materias que serán abordadas se encuentran la corresponsabilidad en los cuidados; la conciliación de la vida laboral, familiar y personal; y el bienestar integral durante el ciclo de la maternidad. Igualmente, se suman temáticas vinculadas a la salud materna, salud mental perinatal, lactancia, crianza, cuidados, duelo y protección social.

Carla Morales, seremi de la Mujer, sostuvo que “la maternidad no puede ser entendida como una responsabilidad que las mujeres deben enfrentar solas”, por lo que “como Gobierno queremos avanzar hacia una sociedad donde cuidar y criar sea una responsabilidad compartida, y para eso necesitamos articular a las instituciones públicas y a la sociedad civil”.

En ese sentido, la autoridad explicó que “esta Mesa Regional de Maternidad nos permitirá escuchar las necesidades de las mujeres de O’Higgins, identificar brechas y, sobre todo, transformar ese diagnóstico en propuestas y acciones concretas que mejoren sus condiciones de vida”.

Durante su primera jornada, se designó a Natalia Rosales Bravo, matrona del Servicio de Salud O’Higgins, como representante regional ante la mesa nacional. Rosales expresó que “es fundamental mi rol como matrona dentro de la participación de la mesa de maternidad, considerando la brecha que tenemos con nuestras gestantes de la región, así que estoy a toda disposición para llevar a cabo las metas y los compromisos que nos propongamos como mesa”.

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En la constitución de la mesa participaron representantes de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio de Salud, SernamEG, Centro La Vida Siempre y Corporación Esperanza, quienes aportarán desde sus distintas áreas de experiencia al trabajo de esta nueva instancia regional.

La iniciativa contemplará el poder generar un trabajo coordinado entre los distintos actores vinculados a la maternidad y los cuidados, con una mirada centrada en las necesidades de las mujeres y las familias del Libertador.