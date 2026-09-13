Rancagua florece aún faltando días para la primavera

Faltando algunas semanas para dar inicio a la primavera, Rancagua ya muestra algunas de sus primeras señales. Flores de distintos colores y formas comienzan a aparecer en espacios públicos y jardines, aportando una imagen más colorida a la ciudad y anunciando el cambio de estación.

Así, en distintos puntos de la capital regional las plantas comienzan a florecer aprovechando las condiciones propias de la época del año, conformando una antesala primaveral que transforma paulatinamente el paisaje urbano y que también invita a detenerse a mirar los pequeños detalles que aparecen entre calles, áreas verdes y jardines.