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Rancagua florece aún faltando días para la primavera

Aunque el cambio de estación todavía no comienza oficialmente, distintas flores ya aparecen en las calles de la ciudad, revelando los colores que marcarán la próxima estación.

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Faltando algunas semanas para dar inicio a la primavera, Rancagua ya muestra algunas de sus primeras señales. Flores de distintos colores y formas comienzan a aparecer en espacios públicos y jardines, aportando una imagen más colorida a la ciudad y anunciando el cambio de estación.

Así, en distintos puntos de la capital regional las plantas comienzan a florecer aprovechando las condiciones propias de la época del año, conformando una antesala primaveral que transforma paulatinamente el paisaje urbano y que también invita a detenerse a mirar los pequeños detalles que aparecen entre calles, áreas verdes y jardines.

Una abeja se posa sobre las flores rosadas de un árbol, en una de las postales que anticipan la llegada de la primavera.
Una abundante floración amarilla acompaña la arquitectura de uno de los tradicionales inmuebles del centro rancagüino.
Los frutos rojos permanecen en las ramas de un árbol, aportando color al paisaje durante el tránsito entre el invierno y la primavera.
Las flores rosadas de un árbol se recortan contra el cielo, formando una de las imágenes más características de esta época del año.
Un geranio de flores rojas destaca entre sus hojas verdes bajo la luz del sol.
La silueta de un diente de león se levanta sobre un área verde, mientras al fondo se distinguen edificios de la ciudad.
Margaritas en tonos rosados y blancos llenan de color un jardín, acompañadas por flores rojas y abundante vegetación.
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