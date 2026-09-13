Rancagua: Villa Don Rodrigo dio el vamos a las Fiestas Patrias

Con espíritu dieciochero y una alta participación de familias, los vecinos de Villa Don Rodrigo celebraron por la llegada de septiembre.

La actividad se realizó en la plaza de la Villa y fue organizada por la Junta de Vecinos del sector, encabezada por su presidente, Jorge Carrasco, quien cursó una invitación abierta a todos los vecinos y vecinas para dar inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias.

La jornada estuvo marcada por un emotivo «baile a la bandera», realizado por el joven Iván Antonio Romero Arias, además de los tradicionales pies de cueca, que dieron el puntapié inicial a la festividad y que animaron a los presentes a sumarse al festejo.

El encuentro comunitario contó también con la degustación de ricas empanadas, sopaipillas y el infaltable navegado, que ayudó a capear el frío y a poner el ambiente dieciochero en la villa.

Desde la directiva vecinal destacaron la participación y el compromiso de la comunidad, señalando que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la convivencia, rescatar las tradiciones y mantener vivo el espíritu de barrio en estas Fiestas Patrias.