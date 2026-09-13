San Luis se enfrentará ante D. Antofagasta por la fecha 26

A partir de las 18:00 horas el próximo martes 15 de septiembre, D. Antofagasta enfrentará a San Luis en el estadio Bicentenario Lucio Fariña, por el duelo correspondiente a la fecha 26 del campeonato 2026.

Así llegan San Luis y D. Antofagasta

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis ganó el encuentro previo ante Cobreloa por 4-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre D. Antofagasta y Cobreloa, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 9 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Antofagasta se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 38 puntos (10 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (10 PG – 8 PE – 6 PP).

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Franco Jimenez Lazo es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15 2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15 3 D. Antofagasta 38 24 10 8 6 17 4 San Luis 38 23 10 8 5 8 5 Recoleta 37 24 10 7 7 3

Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 25: vs U. San Felipe: 30 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Unión Española: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 16: vs Rangers: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar

Horario San Luis y D. Antofagasta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

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