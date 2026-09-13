Seis viviendas destruidas deja emergencia estructural en San Fernando

La madrugada de este domingo, un gigantesco incendio afectó a seis viviendas de la población 11 de Septiembre de San Fernando.

A eso de las 5 horas, se desencadenó la emergencia lo que obligó al Cuerpo de Bomberos de la capital provincial a solicitar apoyo a comunas vecinas para poder trabajar en el siniestro.

El incendio en definitiva afectó a seis viviendas ubicadas entre las calles Julio Montt y Luis Cruz Martínez, dejando a más de una decena de damnificados. (Foto: La Tribuna de Colchagua/Bomberos).