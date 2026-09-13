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Stephanie Vaquer hace historia y conquista el Campeonato Mundial de WWE en Chile

La luchadora sanfernandina derrotó a Liv Morgan ante su público en el Santander Arena y se consagró campeona mundial.
Foto: Maximiliano Figueroa - El Rancagüino

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Stephanie Vaquer hizo historia en Chile. La luchadora sanfernandina derrotó a Liv Morgan y conquistó el Campeonato Mundial Femenino de WWE ante su público en el Santander Arena.

“La Primera” debió remontar un combate en el que estuvo en desventaja durante varios pasajes, además de enfrentar la intervención de The Judgment Day.

En uno de los momentos claves, Becky Lynch, árbitra especial del combate, evitó que la distracción favoreciera a Liv Morgan y permitió que Vaquer continuara con sus opciones de victoria.

Finalmente, la representante de San Fernando consiguió derrotar a Morgan y se consagró campeona mundial de WWE, protagonizando una histórica noche para la lucha libre chilena junto a su gente.

Foto: Maximiliano Figueroa – El Rancagüino
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