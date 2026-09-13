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Una noche mágica en Santiago: Stephanie Vaquer se consagró campeona mundial de WWE

La sanfernandina derrotó a Liv Morgan ante su público en el Santander Arena y alcanzó la gloria en una noche histórica para la lucha libre nacional.

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Stephanie Vaquer hizo historia en Chile. La luchadora sanfernandina derrotó a Liv Morgan en el Santander Arena y se consagró campeona mundial de WWE, alcanzando la hazaña frente a su público y en una noche que quedará marcada para la lucha libre nacional.

El combate no fue sencillo para “La Primera”, quien estuvo en desventaja durante buena parte de la lucha. Liv Morgan logró controlar distintos pasajes del enfrentamiento y además contó con la presencia de The Judgment Day, que buscó intervenir para favorecer a la campeona.

Uno de los momentos claves ocurrió cuando Morgan volvió a enfrentarse con Becky Lynch, quien ofició como árbitra especial. Ambas llegaron a los empujones y la campeona incluso le propinó una cachetada a Lynch, generando una tensión que terminaría siendo determinante para el desenlace.

Más adelante, cuando Liv Morgan estaba cerca de conseguir el conteo de tres sobre Vaquer, Becky Lynch decidió no completar la cuenta. La acción provocó la indignación de la campeona, quien comenzó a reclamarle a la árbitra y perdió la concentración durante unos segundos.

Vaquer aprovechó inmediatamente la oportunidad. La sanfernandina conectó un suplex vertical que dejó a Morgan sobre la lona y posteriormente escaló una esquina del cuadrilátero para lanzarse sobre su rival. Tras el impacto, buscó la cuenta definitiva y esta vez llegó hasta tres.

El Santander Arena estalló y Stephanie Vaquer levantó el Campeonato Mundial Femenino de WWE ante su gente. La representante de San Fernando consiguió así el triunfo más importante de su carrera y se convirtió en campeona mundial en Chile, cerrando una noche histórica junto al público que la acompañó durante todo el combate.

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La imagen de la jornada, la sanfernandina levantando nuevamente el título mundial de la WWE. Foto: Maximiliano Figueroa/El Rancagüino.
Foto: Maximiliano Figueroa/El Rancagüino.
Foto: Maximiliano Figueroa/El Rancagüino.
Foto: Maximiliano Figueroa/El Rancagüino.
Una lucha que dejó encendidos los corazones de los miles que, el sábado por la noche, colmaron el Santander Arena de la capital. Foto: Maximiliano Figueroa/El Rancagüino.
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