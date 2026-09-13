Una persona perdió la vida en incendio registrado en San Vicente

La noche del sábado, un voraz incendio se produjo en el sector poniente de la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, donde lamentablemente una persona perdió la vida.

A eso de las 21 horas, la Central de Alarmas despachó unidades hacia la calle Germán Riesco esquina 11 de Septiembre, donde una vivienda de material ligero estaba siendo consumida por el fuego.

Una vez efectuado el trabajo respectivo de Bomberos de la localidad, se dio cuenta de que al interior de lo que fue esa casa habitación, se encontraba el cuerpo de una víctima.

Cabe consignar que, las causas del siniestro, están siendo investigadas por los organismos especializados. (Foto: Bomberos San Vicente).