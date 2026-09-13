Vasco da Gama y Santa Fe se encuentran en la llave 2

Tras un empate en la ida, Vasco y el Cardenal definen su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará en el São Januário desde las 19:00 horas.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Alexis Herrera.

Los resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril)

: Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril) Fase de Grupos : Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril)

: Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril) Fase de Grupos : Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)

: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril) Fase de Grupos : Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo)

: Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo) Fase de Grupos : Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)

: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo) Fase de Grupos : Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo)

: Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo) Playoffs Octavos : Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio)

: Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio) Playoffs Octavos : Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio)

: Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio) Octavos de Final : Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)

: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto) Octavos de Final : Olimpia 1 vs Vasco da Gama 4 (20 de agosto)

: Olimpia 1 vs Vasco da Gama 4 (20 de agosto) Cuartos de Final: Santa Fe 0 vs Vasco da Gama 0 (8 de septiembre)

Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Sudamericana

Playoffs Octavos : Santa Fe 2 vs Caracas 0 (23 de julio)

: Santa Fe 2 vs Caracas 0 (23 de julio) Playoffs Octavos : Caracas 0 vs Santa Fe 3 (30 de julio)

: Caracas 0 vs Santa Fe 3 (30 de julio) Octavos de Final : Santa Fe 0 vs River Plate 0 (19 de agosto)

: Santa Fe 0 vs River Plate 0 (19 de agosto) Octavos de Final : River Plate 1 vs Santa Fe 1 (7-8 en penales a favor de Santa Fe) (26 de agosto)

: River Plate 1 vs Santa Fe 1 (7-8 en penales a favor de Santa Fe) (26 de agosto) Cuartos de Final: Santa Fe 0 vs Vasco da Gama 0 (8 de septiembre)

Horario Vasco da Gama y Santa Fe, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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