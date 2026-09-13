Virgen del Carmen, Reina de Chile: una historia de fe y esperanza

Muy queridos hermanos y hermanas:

Al llegar ya a las Fiestas Patrias y al celebrar las Glorias del Ejército, ¿cómo no recordar un poco de la historia de Chile, alegrarnos y dar gracias a Dios por ella?

Por eso, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un estudio hecho por un hermano obispo, monseñor Juan Ignacio González, en torno a lo que ha sido la devoción a la Virgen del Carmen en nuestra Patria.

Y comparto con ustedes lo siguiente: Al iniciarse el proceso de la Independencia, la devoción a la Virgen del Carmen ya formaba parte de la conciencia religiosa del pueblo.

Por ello, los Padres de la Patria, especialmente Bernardo O’Higgins y José de San Martín, no dudaron en poner a la Virgen del Carmen como patrona de los empeños por la independencia.

Acudieron a una Madre que sus antepasados ya conocían y veneraban. San Martín puso al Ejército de los Andes bajo la protección de la Virgen.

Antes de cruzar la cordillera, hizo bendecir la bandera del ejército y la reconoció como Patrona y Generala jurada de sus tropas. Esto, el 5 de enero de 1817.

Los soldados entonces no marchaban solamente confiados en su preparación militar, sino también en la providencia de Dios y en la intercesión de la Virgen María.

Después de la victoria de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, la lucha todavía no estaba resuelta. Ante la amenaza de una nueva ofensiva del ejército español, las autoridades militares y eclesiásticas, junto con el pueblo de Santiago, se reunieron el 14 de marzo de 1818 en la Catedral para implorar el auxilio divino.

Allí se formuló el voto de levantar un templo a la Virgen del Carmen en el lugar donde se alcanzara la victoria definitiva. Tres semanas después, el 5 de abril de 1818, se libró la batalla de Maipú. La victoria aseguró la independencia de Chile.

Bernardo O’Higgins reconoció el voto hecho a la Virgen y se empeñó en iniciar la promesa.

Como consta en el decreto del 7 de mayo de 1818, la Virgen era invocada no para apropiarse de ella en favor de una causa humana, sino para que condujera a la nueva nación hacia Cristo.

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La devoción continuó presente durante la República. Los grandes servidores de Chile acudieron a ella en horas decisivas. El general Manuel Bulnes, vencedor en la batalla de Yungay, atribuía a la Virgen del Carmen el auxilio recibido durante la Guerra a Muerte, en los finales de la Independencia de Chile, en 1821.

De él es la siguiente expresión: “No, monseñor, yo no fui quien ganó esa batalla de Las Vegas de Saldías, sino mi Señora del Carmen, que me inspiró súbitamente una acción y un movimiento que por mí mismo no habría ejecutado”.

La expresión manifiesta la humildad de un hombre que, en lugar de atribuirse el triunfo, reconocía una asistencia superior.

La Virgen del Carmen fue convirtiéndose en un punto de encuentro entre la fe popular, las Fuerzas Armadas y la vida pública de la nación. Su presencia recordaba a quienes ejercían responsabilidades que la autoridad no es propiedad personal, sino servicio al bien común.

Durante la Guerra del Pacífico, la devoción a la Virgen del Carmen se hizo especialmente visible entre los soldados y marinos chilenos.

Muchos llevaban el escapulario sobre el pecho como signo de confianza en la Madre de Dios y como recuerdo de su pertenencia a Cristo. Arturo Prat portaba el escapulario del Carmen durante el combate naval de Iquique. Después de su muerte, el almirante Grau lo devolvió a su viuda, doña Carmela Carvajal. El escapulario acompañó a Prat en el momento de su entrega suprema. No era un amuleto, sino el signo de una vida puesta bajo el manto de María y, por medio de ella, en las manos de Dios.

También el general Manuel Baquedano manifestó una particular devoción a la Virgen.

Soldados, marinos, esposas y madres acudieron a ella durante aquellos años de dolor.

María estuvo junto a los que partían, junto a quienes esperaban su regreso y junto a las familias que recibieron la noticia de la muerte de sus seres queridos.

El testimonio más directo procede del presbítero Ruperto Marchant Pereira, capellán durante la Guerra del Pacífico. Años después de la campaña, Baquedano asistió a una conmemoración de la batalla de Tacna. Al recibir alabanzas de parte del prelado, se desabotonó la casaca y le mostró una medalla de la Virgen del Carmen que llevaba pendiente del cuello, diciendo: “Aquí tiene a la que debemos todos nuestros triunfos”. El relato aparece en la Crónica de un capellán de la Guerra del Pacífico.

También consta en una oración fúnebre dedicada a Marchant Pereira, pronunciada en 1936, que describe la medalla colgada de una cadena sobre el pecho del general. Este gesto es especialmente revelador. No se trataba solamente de reconocer públicamente a la patrona del ejército, sino de llevar personalmente su medalla, incluso después de finalizada la campaña.

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Cuando Baquedano regresó a Chile en marzo de 1881, después de la campaña de Lima, concurrió ante la imagen de la Virgen del Carmen y colocó en sus manos la espada victoriosa, en presencia de una gran multitud.

El acto significaba que el general no se atribuía únicamente a sí mismo el triunfo, sino que lo reconocía como un beneficio recibido bajo la protección de la Madre de Dios.

Era un gesto de profunda raigambre bíblica y cristiana: devolver a Dios, por medio de la Virgen, el honor de la victoria. También continuaba la tradición iniciada por San Martín y O’Higgins, quienes habían reconocido a Nuestra Señora del Carmen como patrona y generala de las armas chilenas.

El capellán Marchant Pereira relata, además, que Baquedano quiso que, cuando fuera posible, las operaciones militares se iniciaran en día miércoles, aunque la batalla efectiva comenzara después. El miércoles era tradicionalmente honrado en Chile como día dedicado a la Virgen del Carmen.

Según el relato, Baquedano consideraba que esta circunstancia fortalecía la confianza de los soldados y traía las ayudas del cielo por medio de la Madre de Dios.

Este episodio expresa tanto la fe del general como la religiosidad colectiva del ejército chileno de la época.

Hasta ahí este relato, que es más largo y hermoso y que nos haría bien conocerlo en profundidad, pero que nos habla de aquella realidad de un pueblo, de una nación que, en sus momentos difíciles, sabía acudir a aquella Madre en la cual ponía toda su confianza.

En estos tiempos que nos toca vivir, que no son tiempos fáciles, sepamos también acudir con cariño a la Madre.

Los que creemos, recemos, invoquemos su nombre, pidamos su protección, como a diario le pedimos: “Ruega por nosotros ahora”, sí, en el ahora de nuestra vida y, por supuesto, también en el momento de nuestra muerte.

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En el hoy, donde hay tantas cosas que nos afligen, donde vemos que hay violencia, donde hay desánimo, que hay situaciones complicadas, que hay falta de trabajo, que hay situaciones que a veces nos ponen unos contra otros, que a veces nos cuesta confiar, nos cuesta a veces la esperanza, necesitamos también de la ayuda del cielo.

Chile, esta Patria que hemos recibido como un gran don, como un gran regalo, es también un compromiso nuestro, donde cada uno ha de poner lo suyo y donde también la fe ha de venir en nuestro auxilio.

Confiemos, entonces, nuestra querida Patria a los cuidados amorosos de la Virgen del Carmen y, como buenos hijos de esta tierra, pongamos lo que esté de nuestra parte para que este Chile sea esa mesa grande donde todos se puedan sentar.

¡Felices Fiestas Patrias y que la Virgen del Carmen ruegue por Chile, ruegue por nosotros!

Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva tu pueblo que clama a ti.

+Guillermo Vera Soto

Obispo de Rancagua