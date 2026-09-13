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Virgen del Rosario comienza a recorrer Guacarhue

La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Guacarhue inició el tradicional recorrido de su Patrona por las distintas comunidades y capillas que forman parte de la parroquia, en preparación para la Fiesta Patronal.

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Desde el 2 de septiembre la imagen de la Virgen del Rosario está recorriendo cada una de las comunidades de la parroquia de Guacarhue en preparación a su fiesta patronal, que se celebra el 10 de octubre.

Durante estas semanas, la imagen de Nuestra Señora del Rosario permanecerá en cada capilla, donde los fieles se reunirán para rezar el Santo Rosario y participar en diversas actividades preparadas especialmente para este tiempo de encuentro, oración y fraternidad.


El recorrido contempla el siguiente programa:

  • El Romeral: del 2 al 4 de septiembre.
  • Puente Alta: del 4 al 9 de septiembre.
  • Millaray: del 9 al 13 de septiembre.
  • Alto del Río: del 13 al 21 de septiembre.
  • La Estacada: del 21 al 25 de septiembre.
  • Carrizal: del 25 al 29 de septiembre.
  • El Huapi: del 29 de septiembre al 2 de octubre.
  • Rinconada: del 2 al 5 de octubre.
  • Guacarhue (Templo Parroquial): del 5 al 10 de octubre.

Este recorrido es una hermosa oportunidad para que las distintas comunidades parroquiales se encuentren en torno a María, fortaleciendo la oración y la vida comunitaria, y preparando el corazón para celebrar a su Patrona.

El camino culminará el sábado 10 de octubre, con la celebración de la Fiesta Patronal de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Guacarhue, instancia que reunirá a la comunidad en torno a la oración, la fraternidad y la devoción a la Virgen María.

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