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Por la llave 3, Atlético Mineiro recibirá a Santos

Toda la previa del duelo entre Atlético Mineiro y Santos. El partido se jugará en el estadio Arena MRV el miércoles 16 de septiembre a las 19:00 horas. Será arbitrado por Facundo Tello Figueroa.

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Santos llega con una victoria 2 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 3 de la Copa Sudamericana. Se enfrenta ante Atl.Mineiro este miércoles 16 de septiembre desde las 19:00 horas, en el estadio Arena MRV.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Santos.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Facundo Tello Figueroa.

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Santos 2 vs Atlético Mineiro 0 (9 de septiembre)
Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)
  • Playoffs Octavos: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)
  • Playoffs Octavos: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)
  • Octavos de Final: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Macará 0 vs Santos 0 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Santos 2 vs Atlético Mineiro 0 (9 de septiembre)
Horario Atlético Mineiro y Santos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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Por la llave 3, Atlético Mineiro recibirá a Santos

Toda la previa del duelo entre Atlético Mineiro y Santos. El partido se jugará en el estadio Arena MRV el miércoles 16 de septiembre a las 19:00 horas. Será arbitrado por Facundo Tello Figueroa.
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