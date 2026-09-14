Autocrítica, bronca y preocupación por el momento del Capo: Las reacciones en O’Higgins tras la caída ante Audax Italiano

Tras sufrir una ajustada derrota 1-0 frente a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, el plantel y cuerpo técnico de O’Higgins de Rancagua manifestaron su amargura por un resultado que los deja estancados en la duodécima posición de la tabla con 27 puntos.

El solitario gol de Giovani Chiaverano a los 27 minutos marcó la diferencia, en una noche donde el cuadro celeste careció de finiquito, convirtió al portero rival en figura y sumó la alarma por la lesión de Luis Pavez.

Al respecto, el técnico Lucas Bovaglio manifestó en conferencia de prensa que «nos vamos con las manos vacías por falta de efectividad e impericia». El director técnico de los rancagüinos, Lucas Bovaglio, reconoció la frustración del camarín al no poder traducir el juego en goles. En su análisis del encuentro, el estratega fue categórico sobre las oportunidades desperdiciadas. «Lamentablemente nos vamos de acá con las manos vacías… Nuevamente volvimos a ver al arquero rival figura del partido. Yo creo que hubo algo de poca fortuna, pero también hubo impericia nuestra para que alguna de esas situaciones de gol no termine dentro del arco rival», dijo.

Pese al tropiezo, el DT argentino destacó la actitud competitiva de su equipo en cancha. «A mí lo que más me preocupa es que el equipo no tenga respuestas, no tenga una forma, le cueste llegar al área rival… y yo eso no veo. Veo un equipo que intenta, que tiene su ADN y que lamentablemente no ha cosechado más puntos en los últimos partidos porque ha carecido de efectividad», recalcó.

Asimismo, Bovaglio expresó la impotencia que genera el escenario actual del torneo, asegurando que «da bronca porque uno ve mucho fútbol chileno… y hay equipos que hacen menos méritos y están arriba nuestro y con un poquito ganan partidos».

Arnaldo Castillo dijo tras el juego que “lastimosamente nos hicieron un gol y obviamente el arquero de ellos sacó tres, cuatro pelotas de goles”. Foto: Ricardo Obando/El Rancagüino.

Preocupación médica por Luis Pavez

La situación más compleja del vestuario la protagonizó el lateral Luis Pavez, quien debió abandonar el campo de juego tras una dura falta de Favian Loyola que le valió la expulsión al jugador itálico.

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Consultado por el estado del defensor, Bovaglio encendió las alarmas. «Luis está lesionado, tiene muchísimo dolor, de hecho estaba llorando en el vestuario. Seguramente se le van a hacer estudios, pero debemos ser prudentes en esta situación… pero Pavez está lesionado».

Arnaldo Castillo y el desgaste del plantel: «Fue una derrota dura»

Por su parte, el atacante Arnaldo Castillo valoró el ímpetu mostrado en La Florida, aunque lamentó la falta de fortuna frente al arco adverso. «Una derrota dura. La verdad que el equipo trató de buscar el partido de principio a fin. Lastimosamente nos hicieron un gol y obviamente el arquero de ellos sacó tres, cuatro pelotas de goles. Nos vamos con una sensación mala porque al final hicimos todo lo posible, pero valoro el esfuerzo del equipo y a levantar cabeza», comentó.

El delantero se refirió además al impacto físico tras disputar el partido número 49 de la temporada, indicando que «de a poco va desgastando más… hay que levantarnos, hay que dosificar un poquito más y yo creo que esta pausa nos va a venir bien para poder recuperar lo que nos falta».

El horizonte en la Copa Chile

Ante el receso del Campeonato Nacional, en O’Higgins ya apuntan sus cañones al desafío frente a Deportes Santa Cruz por Copa Chile. Castillo dejó en claro el objetivo del grupo: «Es una copa que también queremos llegar hasta la final, así que vamos a luchar hasta el último y tratar de ganarla».

En la misma línea, Bovaglio cerró asegurando que «intentaremos sacarnos la bronca que tenemos esta noche en Copa Chile», donde el jueves 24 a las horas en Rancagua recibirán a Deportes Santa Cruz.