Celebrar con responsabilidad: el imperativo colectivo de estas Fiestas Patrias en O’Higgins

Las Fiestas Patrias traen consigo una de las olas de movilidad más intensas del año. En la región de O’Higgins, las proyecciones oficiales prevén el tránsito de más de 325 mil vehículos por la Ruta 5, concentrando los flujos más complejos entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, coincidiendo con las salidas y el retorno masivo.

Ante este escenario, las autoridades han desplegado un conjunto de medidas operativas y de fiscalización; sin embargo, la eficacia real de este plan de seguridad recae en la responsabilidad de cada conductor y peatón.

Por parte de la gestión institucional y vial, las acciones abarcan múltiples frentes para mitigar el impacto del tráfico y prevenir siniestros, como la gestión de tránsito y flujo en carreteras.

En ese sentido, se aplicarán programaciones especiales en los semáforos de rutas estratégicas como la 66, H-30 y Ruta 90 para favorecer el paso hacia zonas interiores de Cardenal Caro, Cachapoal y Colchagua, junto con el monitoreo constante. Además, se dispondrá una restricción para camiones de dos o más ejes entre Calera de Tango y Pelequén, tarifa rebajada de peaje en Nueva Angostura durante las jornadas de alta afluencia, e información en tiempo real a través de letreros de mensajería variable y la cuenta de X de Transporte Informa.

Asimismo, se realizará una fiscalización intensiva y se dispondrá de alternativas de traslado. Carabineros, la Seremi de Transportes y Senda realizarán controles conjuntos en las 33 comunas de la región, abarcando rutas principales y secundarias, así como los accesos a fondas y ramadas. El objetivo central es impedir que quienes consuman alcohol o drogas tomen el volante para trasladarse entre fondas. Como alternativa, se han dispuesto refuerzos y extensiones en el transporte público para desincentivar el uso de vehículos particulares hacia los recintos festivos.

Por lo mismo, se han realizado operativos simbólicos, como el simulacro realizado en la Plaza de Los Héroes de Rancagua con la presencia del Servicio Médico Legal (SML), buscan recordar que las consecuencias de un accidente afectan no solo a las víctimas directas, sino a familias enteras.

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El antecedente más cercano entrega una lección importante: durante las Fiestas Patrias de 2025, la región de O’Higgins registró 50 accidentes y 38 personas lesionadas, pero cerró el periodo con cero fallecidos. Como bien ha señalado el seremi de Transportes, Julio Gutiérrez, mantener ese resultado no significa bajar los brazos, sino redoblar los esfuerzos colectivos para evitar pérdidas que lamentar.

Las pautas básicas de prevención —planificar el viaje con anticipación, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad en todos los asientos, evitar distracciones como el teléfono celular y jamás conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas— no son meras recomendaciones formales.

Son compromisos concretos que garantizan que el feriado que se acerca continúe siendo un espacio de encuentro y celebración familiar en toda la región.