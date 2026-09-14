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Cenco Malls impulsa el talento y emprendimiento local en Chile

Más de 7.000 emprendedores han sido parte de esta iniciativa que, a través de espacios gratuitos de exhibición y venta, conecta el talento local con millones de visitantes. 

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Con el propósito de generar oportunidades para el emprendimiento local y fortalecer el vínculo con las comunidades donde está presente, Cenco Malls presenta una nueva edición de Mercado Emprende, iniciativa que durante más de una década ha impulsado el desarrollo de miles de emprendedores a través de espacios gratuitos de exhibición, visibilidad y comercialización en sus centros comerciales.

Desde su creación, más de 7.000 emprendedores han sido parte de esta plataforma, incluyendo a Rancagua (O’Higgins) y transformándola en una de las iniciativas de apoyo al desarrollo local más relevantes impulsadas por la compañía.

Hoy, Mercado Emprende continúa creciendo y ampliando su alcance, consolidando una propuesta que conecta el talento, la creatividad y las tradiciones de cada territorio con millones de visitantes.

Bajo el concepto “Sabores y Tradiciones”, la edición 2026 se desarrollará durante septiembre en distintos centros comerciales de Chile, Perú y Colombia, sumando este año un nuevo hito con su llegada, por primera vez, a Argentina. Con ello, la iniciativa fortalece su carácter regional, acercando a las comunidades experiencias auténticas que reflejan la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de cada país.

La iniciativa se desarrolla gracias al trabajo conjunto con más de 20 alianzas público-privadas en la región, integrando a organizaciones sociales, municipalidades, centros de negocios, entidades culturales y organismos de fomento productivo. Esta colaboración permitirá incorporar talleres, demostraciones, actividades participativas y experiencias vinculadas a las tradiciones locales, enriqueciendo la propuesta para visitantes y emprendedores.

Una plataforma que conecta comunidades, cultura y emprendimiento

Más que una vitrina comercial, Mercado Emprende se ha consolidado como un espacio de encuentro entre emprendedores, visitantes y comunidades, generando oportunidades para que pequeños negocios den a conocer sus productos, compartan sus historias y amplíen sus redes de contacto.

En Chile, la iniciativa tendrá presencia en la región Metropolitana y en las regiones de O’Higgins, Valparaíso, Antofagasta, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la muestra pondrá en valor productos, oficios, sabores y tradiciones que forman parte de la identidad local, contribuyendo al rescate y difusión del patrimonio cultural de cada territorio.

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“Mercado Emprende es una de las iniciativas que mejor refleja nuestro propósito de generar valor compartido en las comunidades donde estamos presentes. Durante más de una década hemos acompañado a más de 7.000 emprendedores, entregándoles espacios gratuitos para visibilizar sus proyectos y conectar con nuevas audiencias. Hoy damos un paso más al consolidar esta plataforma regional en Chile, Perú, Colombia y Argentina, fortaleciendo nuestro compromiso con el desarrollo local, la cultura y las oportunidades para miles de personas”, señaló Macarena Bassaletti, Gerente Regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.

Durante estos años, Mercado Emprende ha permitido acercar cientos de historias de esfuerzo, innovación y tradición a las comunidades, generando oportunidades de crecimiento para emprendedores de diversos rubros y fortaleciendo las economías locales. Al mismo tiempo, ha contribuido a enriquecer la experiencia de los visitantes, incorporando propuestas auténticas y representativas de cada territorio.

Acerca de Cenco Malls

Cenco Malls, parte del grupo Cencosud, es uno de los principales desarrolladores y operadores de centros comerciales en Sudamérica, con presencia en Chile, Perú y Colombia, con 41 shoppings y 1.538.391 m2 de GLA (superficie bruta arrendable). 

En línea con su propósito de «liderar la generación de espacios para un mundo mejor», Cenco Malls busca potenciar la experiencia de quienes visitan sus centros comerciales y fortalecer el vínculo con sus diferentes grupos de interés, en donde la innovación y sostenibilidad constituyen atributos centrales de su propuesta de valor.

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