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Colchagua se despide del ascenso con nueva derrota en la liguilla

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Cuatro partidos perdidos y solo un empate, esa es la campaña de Colchagua CD en la liguilla por el título de la Segunda División. Con seis fechas jugadas y siete partidos por delante, el cuadro blanco se despide futbolísticamente de su opción de retornar a la Primera B después de 27 años.

El domingo, en la región de Valparaíso, el equipo blanco se inclinó por 1-0 contra Concón National, gracias al solitario gol de Joaquín Plaza en el 62’. Es más, los sanfernandinos no pudieron aprovechar que en el 12’ fue expulsado Diego Opazo en el centenario conjunto aurinegro, ya que, en el 39’, Renato Díaz se fue anticipadamente a las duchas.

Tras el partido, el técnico Raúl González, puntualizó a La Comarca TV que “en todos los partidos nos ha pasado lo mismo, dominamos, nos faltó profundidad, nos llegan una vez y nos convierten”.

Es más, el entrenador añadió que “es la misma historia, es lamentable. Redundar en lo mismo no vale mucho la pena, y eso nos lleva a perder otra vez. Es una derrota dolorosa, triste”.

Con la caída, el elenco de la herradura se mantiene con un solo punto, 9 bajo el puntero Santiago City. Ahora, con un receso de tres semanas, el conjunto sanfernandino volverá a la cancha el primer fin de semana de octubre recibiendo a Provincial Osorno. (Foto: Teresa Ramírez).

Ficha del partido

Concón National (1): Christian Fuentes, Franco Cubillos, Kevin Araya (90′, Benjamín Fuentes), Marcos Velásquez, Cristián Vega, Franco Ragusa, Valentín Demateis (90′, Gonzalo Santelices), Axel Cerda (77′, Giovanni Bustos), Diego Opazo, Luis Vargas (77′, Alexis Ugarte), Rodrigo Gattas (60′, Joaquín Plaza). DT: Orlando Gutiérrez.

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Colchagua CD (0): Rodrigo Cancino, Carlos Rodríguez, Diego Salas, Manuel Olea (77′, Cristian Valenzuela), Claudio Pavez (64′, Mateo Martín), Ignacio Caroca, Juan Tobar (64′, Matías Belmar), Osvaldo Carrasco, Rodrigo Díaz (87′, Cristóbal Marín), Matías Pérez (87′, Juan Sánchez), Renato Díaz. DT: Raúl González.

Árbitros: Claudio Díaz, Hugo Núñez, Jaime Vera, Dayered Ramírez.
Amonestados: Vega, Demateis, Bustos (CON); Valenzuela, Martín (COL).
Expulsados: 12′, Diego Opazo (CON); 39′, Renato Díaz (COL).
Goles: 1-0, 62′, Plaza.
Estadio: Municipal, Concón.

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