Dep. Santa Cruz recibirá a Recoleta por la fecha 26

El cotejo correspondiente a la fecha 26 del campeonato 2026 se juega hoy a las 18:00 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.
Así llegan Dep. Santa Cruz y Recoleta
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026
Dep. Santa Cruz derrotó por 1 a 0 a Deportes Iquique en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 2.
Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026
Recoleta llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a San Marcos. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Recoleta resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto con 21 puntos (4 PG – 9 PE – 11 PP), mientras que el visitante llegó a 37 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (10 PG – 7 PE – 7 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Jorge Oses Lillo.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|44
|24
|12
|8
|4
|15
|2
|Cobreloa
|42
|24
|11
|9
|4
|15
|3
|Magallanes
|40
|25
|11
|7
|7
|3
|6
|Recoleta
|37
|24
|10
|7
|7
|3
|15
|Dep. Santa Cruz
|21
|24
|4
|9
|11
|-12
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 16: vs San Marcos: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 16: vs Santiago Wanderers: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Santa Cruz y Recoleta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
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