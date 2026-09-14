Detienen a acusado de agredir con arma cortante a una persona en Villa Álamos de la Cruz

Una persona resultó lesionada tras ser presuntamente agredida con un arma cortante en la Villa Álamos de la Cruz, en Rancagua, procedimiento que terminó con la detención del supuesto autor por parte de Carabineros.

El hecho quedó al descubierto luego de que personal policial de la Tercera Comisaría Rancagua Oriente recibiera una alerta sobre una persona lesionada. Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron a la víctima, quien presentaba una lesión en la zona dorsal.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, la persona afectada proporcionó información sobre las características del presunto agresor, antecedentes que permitieron iniciar diligencias para establecer su paradero.

Tras las primeras indagaciones, los funcionarios lograron ubicar al individuo y concretaron su detención.

Víctima y detenido mantenían órdenes vigentes

Durante el procedimiento, Carabineros estableció además que tanto el detenido como la víctima mantenían órdenes de detención vigentes, situación que fue constatada por los funcionarios policiales.

Los antecedentes del caso quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se desarrolla el procedimiento establecido para determinar las circunstancias de la agresión y la situación judicial del detenido.