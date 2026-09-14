Doce países de la UE piden reforzar el papel del bloque en el Ártico ante la amenaza de Rusia

Doce países de la Unión Europea han reclamado este lunes que el bloque comunitario adopte un papel «más estratégico y proactivo» en el Ártico y aumente sus inversiones y capacidades en la región, ante la amenaza «significativa y a largo plazo» que consideran que representa Rusia para la seguridad euroatlántica.

Finlandia, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Alemania, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia suscribieron una declaración conjunta con motivo de la Cumbre Europea del Ártico, celebrada en la localidad finlandesa de Rovaniemi.

Los países firmantes advirtieron de que la región atraviesa una «rápida y profunda transformación» debido a la creciente competencia entre grandes potencias, la guerra de Rusia contra Ucrania, el mayor interés de China en materia de seguridad y los efectos del cambio climático.

En el documento expresaron además su «seria preocupación» por la amenaza que representa Moscú y señalaron que las ambiciones rusas de aumentar su influencia en el Ártico, junto con su «hostilidad hacia Europa» y el incremento de las actividades híbridas, hacen necesario reforzar la política ártica de la UE.

«La seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva», sostuvieron los doce países, que reafirmaron su compromiso de preservar la región como un espacio de paz, estabilidad y cooperación constructiva, sobre la base del Derecho Internacional, la inviolabilidad de las fronteras, el respeto de la integridad territorial y el Derecho del Mar.

Más inversión en movilidad militar e infraestructuras

Los gobiernos firmantes pidieron a la UE que asuma un papel «más estratégico y proactivo» en el Ártico y que refuerce su implicación de manera «coherente y con visión de futuro», con recursos adecuados y teniendo en cuenta la evolución del escenario geopolítico.

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En materia de seguridad y defensa, pusieron especial énfasis en aumentar la inversión en movilidad militar, conectividad transfronteriza e infraestructuras en las regiones más septentrionales de la Unión Europea.

Consideraron «vital» mejorar las conexiones de transporte, la conectividad digital y las tecnologías y servicios por satélite, así como fortalecer las capacidades de los Estados miembros para responder a amenazas híbridas, también en el flanco oriental de la UE.

Asimismo, reclamaron el desarrollo de infraestructuras de doble uso y una mayor protección de las infraestructuras críticas terrestres y marítimas.

Los países también pidieron mejorar la capacidad europea para operar en el Ártico, incluidas las capacidades necesarias para garantizar una navegación «segura» en las particulares condiciones de la región.

A estas medidas sumaron un refuerzo de las capacidades de vigilancia y análisis, un mayor conocimiento de la situación marítima y un mejor aprovechamiento de las capacidades espaciales europeas.

El objetivo es también mejorar el intercambio de información para disponer de una imagen integrada de la situación en el seno de la UE.

Groenlandia y las oportunidades económicas

La declaración plantea además que la UE aproveche las oportunidades económicas que ofrece el Ártico, con especial atención a los habitantes de la región.

Entre los sectores mencionados figuran las materias primas críticas, las tecnologías espaciales, el transporte marítimo ártico e intercontinental, la conectividad y el turismo.

En este contexto, los doce países celebraron el paquete de asociación de 200 millones de euros anunciado recientemente por la Comisión Europea para Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca que ha adquirido una creciente importancia estratégica por su posición geográfica y sus recursos.

Los firmantes defendieron que el desarrollo económico debe avanzar junto con la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la región.

Coordinación más estrecha con la OTAN

Los doce países subrayaron igualmente la importancia de una «estrecha coordinación y cooperación» entre la UE, sus Estados miembros y los socios afines.

En particular, destacaron la necesidad de mantener la complementariedad con las capacidades de «disuasión y defensa» de la OTAN, en un escenario en el que el Ártico ha adquirido una relevancia creciente para la seguridad euroatlántica.

Según la declaración, la cooperación con la Alianza Atlántica y con otras organizaciones y socios internacionales será «esencial» para garantizar unos esfuerzos de seguridad coherentes y reforzar la resiliencia en una región considerada de «importancia estratégica» para la seguridad y la prosperidad de Europa y América del Norte.

Protección del medio ambiente y de los pueblos indígenas

Junto con las demandas de seguridad, los países defendieron el «desarrollo sostenible» y la protección del «frágil medio ambiente y los ecosistemas» del Ártico.

Entre las prioridades señaladas figuran la transición hacia energías limpias, la gestión responsable y sostenible de los recursos naturales y la inversión en actividades económicas sostenibles.

La declaración también reafirma el compromiso de «salvaguardar los derechos, los medios de vida y las culturas» de los pueblos indígenas del Ártico y de garantizar su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones que afectan a la región, de acuerdo con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.