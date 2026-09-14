Docentes de la región fueron capacitados en estadio Codelco El Teniente sobre nueva Ley de los 60 minutos de actividad física

El Estadio Codelco El Teniente recibió a más de 70 docentes de la Región de O’Higgins en jornadas de capacitación teórico-práctica, orientadas a la preparación de la Ley 21.778. La normativa, que entrará en vigencia en marzo del próximo año, exige que los establecimientos educacionales garanticen 60 minutos diarios de actividad física o deporte para estudiantes de educación parvularia, básica y media, según recomendación de la organización mundial de la salud OMS.

La nueva normativa será implementada en dos etapas según ciclo de aprendizaje y no reemplaza la asignatura de Educación Física, sino que la complementa. Se puede cumplir mediante recreos activos, pausas saludables, actividades lúdicas, metodologías activas en aula y desplazamientos hacia y desde los establecimientos, no solo con clases formales.

En ese marco, la iniciativa articulada por el programa Experiencia Estadio de Codelco División El Teniente en alianza estratégica con la Fundación Fútbol Más, convocó a cerca de 30 profesores de colegios municipales pertenecientes a la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun), y en una segunda jornada sumó a 46 educadores de comunas como Coltauco, Doñihue, Machalí, Requínoa, Olivar, Coinco y Las Cabras.

El formato práctico-teórico combinó contenidos conceptuales sobre el origen de la ley y experiencias internacionales (como Finlandia y Francia) con dinámicas prácticas para que los profesores puedan replicar o adaptar. La propuesta busca que no solo los docentes de Educación Física lideren este proceso, sino que profesores de asignaturas como Matemáticas, Lenguaje, Historia o Ciencias adquieran herramientas para realizar pausas activas e integrar el movimiento en sus clases.

Aprender de y en movimiento

Durante el bloque en el campo de juego, los participantes experimentaron juegos sociodeportivos, resolución de tareas en equipo y ejercicios de activación física vinculados a contenidos pedagógicos para que conozcan distintas fórmulas que podrían añadir en el salón de clases y que aporten a la activación física.

Diego Leficura, coordinador regional de Fundación Fútbol Más, planteó que como organización “creemos que la única forma de aprender de mejor manera es generando movimiento y trabajando en conjunto entre entidades educativas, privadas y sociales en pro de la niñez de nuestra región».

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Tras las dinámicas, Matías Ceballos, docente del Colegio Chacayes de Machalí, reflexionó sobre la jornada: «El juego se disfruta no solo cuando somos niños, sino también de adultos. Que los profesores no se queden solo con enseñar su materia, sino que lo hagan de forma entretenida, porque en el movimiento y en el juego está la base del aprendizaje».

Francisco Allan, especialista de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Codelco División El Teniente, destacó el rol del programa: «Esta necesidad existe transversalmente en el país y, particularmente, nosotros podemos apoyar a nuestras comunas vecinas, porque van a necesitar un impulso para transmitir conocimientos no solo a los profesores de Educación Física, sino también al resto de los docentes».

Por su parte, Rómulo García, coordinador territorial del Programa Experiencia Estadio, enfatizó que «los profesores que vivenciaron esta actividad serán los propios gestores dentro de sus colegios. Hay ciertos quiebres que hay que hacer en las clases que ayudan a la concentración y mejoran los aprendizajes significativamente».

La actividad concluyó con un espacio de reflexión sobre los desafíos metodológicos que exigirá la puesta en marcha de la legislación a nivel regional. En ese sentido, Juana Patricia Contreras, profesora de la Escuela Contramaestre Constantino Micalvi de Las Cabras, concluyó: «La Ley de los 60 Minutos es un desafío donde vamos a tener que luchar con un paradigma bien arraigado, pero mientras podamos instaurarla paulatinamente, será un cambio muy positivo».