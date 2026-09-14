Domingo Ulloa Vera es designado como nuevo director del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino

El Servicio de Salud O’Higgins informó este lunes que, tras concluir el proceso de selección de Alta Dirección Pública (ADP), fue designado Domingo Ulloa Vera como nuevo director del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino.

Ulloa Vera, quien asumirá en los próximos días, es Ingeniero Comercial, Contador Auditor y Licenciado en Economía de la Universidad de Chile, formación que se suma a su amplia trayectoria profesional ligada a hospitales públicos y también al sector privado y a las competencias requeridas para asumir la conducción de uno de los principales establecimientos hospitalarios de O’Higgins.

Su nombramiento se produce luego de un proceso de selección desarrollado en el marco del Sistema de Alta Dirección Pública, mecanismo que busca proveer cargos directivos con profesionales que cuenten con las competencias, experiencia y capacidades necesarias para liderar instituciones públicas.

La llegada de Domingo Ulloa significa una nueva etapa para el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, que -como señalan desde el Servicio de Salud- reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo su gestión, los procesos asistenciales y administrativos, y el trabajo conjunto con sus equipos, siempre con el foco puesto en brindar una atención oportuna y de calidad.