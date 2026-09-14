Estudiantes de liceos técnicos de Rancagua y Machalí conocieron la maestranza de ferrocarriles de División El Teniente

La Maestranza 2 de Codelco División El Teniente recibió a 80 estudiantes de cuatro liceos técnicos de Rancagua y Machalí, quienes en distintas jornadas conocieron directamente el trabajo de la Unidad de Mantenimiento del Ferrocarril Teniente 8, que transporta el mineral desde el interior de la mina subterránea hacia la superficie.

Así, alumnos de los liceos Machalí; Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue, Industrial Pedro Aguirre Cerda, e Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins, de Rancagua, aprendieron sobre las características de este sistema de transporte, su magnitud y la importancia de la seguridad y el mantenimiento de locomotoras, carros y vías ferroviarias, además de los sistemas de telecomando que guían la operación del ferrocarril.

Felipe Muñoz, jefe de Unidad de Mantenimiento del Ferrocarril, recibió a los estudiantes con una bienvenida que tuvo un marcado énfasis en la seguridad en la faena. “Es difícil imaginar las dimensiones, importancia y lo que significa trabajar en minería cuando se es estudiante. Estas experiencias abren las posibilidades para que desarrollen un camino a futuro en la industria, les llame la atención, despierten la curiosidad y vuelvan a la sala de clases con más ganas de aprender y tener una carrera en la minería”, planteó.

Motivación desde la experiencia

Juan Muñoz, jefe de Mantenimiento, Locomotora y Sistemas de Circuito Cerrado en el área, guio los recorridos. “La idea es transmitir nuestras vivencias, nuestro proceso de formación y nuestro desarrollo de carrera a los más jóvenes y demostrarles que aquí es posible partir de abajo y llegar a cargos más altos. Todo eso va en la motivación que le ponga cada uno”, indicó.

En el lugar, las y los estudiantes pudieron conocer no solo los carros y locomotoras, sino también el funcionamiento de un equipo “Rocky”, con el que se realiza la limpieza y despeje de las vías ferroviarias.

Para el docente técnico profesional del Liceo de Machalí, Gerardo Hernández, el valor de este tipo de encuentros radica en que el terreno “es totalmente diferente cuando uno enseña o muestra imágenes. Lo más importante, es que pueden conocer directamente lo que hace cada trabajador y el tipo de trabajo que desarrolla, para que vean realmente el trabajo in situ. Queremos mostrarles toda la gama de posibilidades que entrega la minería para que puedan desarrollarse a futuro”.

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Precisamente esa visión es la que tiene el alumno de cuarto medio de Explotación del Liceo de Machalí, Matías González. “Me gustaría trabajar en minería, acá en El Teniente. Es una meta que tengo y ojalá pueda lograrla. Es importante conocer que detrás del trabajo que hacen, hay compañeros y que es muy importante seguir las reglas, porque el trabajo que realizan no es tan fácil”, aseveró.

Jeremy Méndez, alumno de tercero medio de la misma especialidad, complementó el punto: “Me gustó mucho la visita, aprendí y pude ver cómo trabajan máquinas de las que me habían hablado antes. Me gustaría seguir estudiando más a fondo sobre minería, incluso estudiar en la universidad. Esta visita me motiva para seguir estudiando y pensar en mi futuro”.