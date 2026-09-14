General Velásquez empató de visita ante Santiago Morning

Por: Josué Pizarro Orellana

En el marco de la sexta fecha correspondiente a la liguilla de permanencia de la Segunda División, General Velásquez obtuvo una reñida paridad sin goles frente a Santiago Morning.

El duelo, disputado bajo un intenso sol en el césped sintético del Estadio Municipal de Lo Barnechea, culminó con una repartición de puntos que deja al elenco de la región de O’Higgins con un sabor amargo, ya que los sanvicentanos no lograron capitalizar la ventaja de jugar con un hombre de más durante gran parte de la etapa final.

Desde el arranque de las acciones, el trámite del compromiso se caracterizó por un marcado equilibrio de fuerzas. La escuadra comandada por el director técnico Matías Garrido intentó asumir el protagonismo buscando conexiones y asociaciones precisas en el último cuarto de cancha, pero chocó constantemente contra un sólido bloque defensivo local. Como contraparte, el cuadro “bohemio” cedió la iniciativa del balón para apostar de lleno por rápidas transiciones ofensivas, exigiendo al guardameta sanvicentano Felipe Abarca, aunque sin la contundencia necesaria para inaugurar el marcador antes del descanso.

Buscaron, pero no encontraron

El segundo lapso comenzó con un reordenamiento de piezas desde los banquillos, manteniendo la fricción en el mediocampo hasta que se produjo el gran punto de inflexión de la tarde. Cuando el cronómetro marcaba los quince minutos del complemento, el juez del encuentro expulsó a Emerson Rubio, dejando a los metropolitanos con diez hombres. Sin embargo, pese a tener todo el escenario a su favor, los «Guerreros del Cachapoal» carecieron de profundidad, no encontraron las rutas para vulnerar el cerrojo rival y fallaron en su intento de llevarse las tres unidades a la región de O’Higgins.

Con el pitazo definitivo y el marcador en blanco, el saldo estadístico muestra realidades distintas para las aspiraciones de ambos clubes. Por un lado, General Velásquez sumó un punto que lo deja instalado en la medianía de la tabla de posiciones con seis unidades. En la vereda de enfrente, el elenco santiaguino valoró el empate obtenido con inferioridad numérica y trepó hasta los ocho puntos, dándole alcance a Deportes Rengo en la cima de la clasificación de esta fase.

Tras este deslucido encuentro, el certamen de la Segunda División entrará en un prolongado receso competitivo de tres semanas. El retorno a la acción oficial para el equipo dirigido por Matías Garrido está programado para el primer fin de semana del próximo mes, cuando el domingo 4 de octubre regresen a su fortaleza en el Estadio Municipal de San Vicente para recibir a Atlético Colina, en un duelo que asoma como crucial para asegurar la permanencia en la categoría.

Ficha del partido



Santiago Morning (0): Juan Bolado, Marcelo Jorquera (63’, Cristian Quezada), David Montoya, Álvaro Rojas, Diego Faúndez (46’, Patrick Lobos), Martín Almuna, Sebastián Salazar, Joaquín Monje (67’, Gianfranco Raventos), Emerson Rubio, Kevin Rojas (63’, Martín Arancibia). DT: Esteban Paredes.

General Velásquez (0): Felipe Abarca, Cristian Pizarro, Francisco Sepúlveda, Benjamín Rivera, Iván Carrasco, Jorge Pavez, Rodrigo Riquelme, Byron Bustamante, Enzo Riquelme (76’, Jhon Alegría), Diego Chávez (65’, Luis Torres), Matías Villablanca. DT: Matías Garrido.

Árbitros: Yerko Montenegro, Loreto Toloza, Felipe Canio, Brenda Cisternas.

Amonestados: Almuna, Rubio, Raventos (SMO); Rivera, Sepúlveda, Chávez (GV).

Expulsados: 60’, Emerson Rubio (SMO).

Goles: No hubo.

Estadio: Municipal, Lo Barnechea.