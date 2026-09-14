HORÓSCOPO DEL LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Inicias una semana con algo de tensión en el trabajo; tu gran fuerza interior te ayudará e impulsará. No debes dejarte llevar por las noticias financieras que acucian en el ambiente, puedes salir de ésta y cualquier mala situación.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Desde hace tiempo tienes una sombra de tristeza sobre ti que no sabes cómo manejar; procura divertirte y ponerle magia y alegría a la vida. Encontrarás buenos apoyos en tu círculo de amistades y en tu familia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La buena disposición de tu pareja, su buen humor y sus apetecibles planes podrían hacer hoy que pongas en primer plano tu vida personal, por encima de la profesional. Te darás cuenta de que unas horas de relajo en este último apartado no te precipitan al fracaso.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Estos días, las tareas que normalmente se te presentan tediosas y aburridas pasarás a ser simple rutina. No conseguirás saborear ningún tipo de placer con ellas, pero tampoco aversión. Mal momento para el juego, no tienes suerte con los naipes y tampoco con las apuestas deportivas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu fuerza de voluntad hará que termines el trabajo con el que llevas un tiempo atrasado. Si te esfuerzas desde primera hora, podrás compartir con los amigos alguna hora de la tarde; en todo caso, aprenderás a gestionar mejor tu tiempo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Si no tienes pareja, las relaciones personales tendrán a mejorar, comienzas a tener paciencia y conocer a las personas un poco más en profundidad. Aprenderás a saborear la compañía de algunas personas sin prisas de ir más allá, por el simple placer de la conversación.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu curiosidad a veces desata las iras de la gente que te rodea, procura ser más diplomático y acercarte con más cuidado a los demás. Fortuna en las cuestiones económicas que te proporcionarán situaciones agradables.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás que hacer esfuerzos para sacudirte la pereza y poner al día todo el trabajo pendiente. El amor te irá mejor y puedes recibir una magnífica noticia. Aléjate de las frivolidades, que te pueden provocar un buen disgusto.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Últimamente te encuentras muy a gusto en el trabajo y los resultados terminan siempre en éxito. Intenta compartir con las personas del entorno laboral estos logros, te sentirás mejor. El deporte será la base de tu bienestar físico.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Mucha atención. Mantendrás diversas conversaciones que te aclararán la postura que has de mantener para el buen curso de tu trayectoria en la empresa, ahora que se anuncian cambios bastante notables en su funcionamiento.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El orgullo con el que vas a contar hoy una nueva noticia será evidente. Esa alegría será enérgica y activa, se irá poco a poco desprendiendo de ti para calar poco a poco en todos los que te rodean.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Habrás podido observar el influjo de Venus en tu signo en los últimos días de contactos sentimentales, y ahora te toca mover ficha, porque te encontrarás en un momento crucial en este terreno, que puede condicionar toda tu trayectoria profesional.