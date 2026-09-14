La Biblia en mi casa

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda

sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos

espirituales” Colosenses 3:16

El Apóstol San Pablo escribía a los hermanos de la iglesia en Colosas para que ellos entendieran la importancia de estar llenos de la Palabra de Dios.

La palabra de Cristo se refiere al “Logos” a la revelación que Él trajo al mundo, es decir, a las Escrituras, la Biblia.

La palabra para describir “morar” es la palabra “habitar” o “estar en casa”, en otras palabras, la palabra

de Dios debe estar viva en nuestra mente y corazón. Que la Palabra de Dios encuentre en nuestra vida su

habitación, su residencia y esta debe estar en “Abundancia” copiosamente, ampliamente, generosamente. Esto nos indica que, debemos estar copiosa y generosamente llenos de la Palabra del Dios.

La Palabra de Dios debe ser quién controle todos los aspectos de nuestras vidas, qué controle nuestros

pensamientos, nuestras acciones, motivaciones, nuestra voluntad.

La Biblia debe ser nuestra regla de fe y de practica en nuestras vidas, de la misma manera que buscamos al Señor en oración diariamente.

Debemos leer, estudiar, meditar y vivir en su Palabra porque allí es donde encontramos su consejo, su voluntad y su dirección para nosotros.

Jesucristo nos dice: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. Juan 5:39

La palabra del Señor es el pan diario, la leche espiritual del cual nos alimentamos los cristianos, ella es

para nosotros la guía, la que nos da dirección, la que nos forma y transforma a la imagen de Jesús

nuestro Señor y Salvador.

Estudiar las escrituras debe ser una prioridad en nuestro caminar como cristianos.

Jesús dijo: Yo soy el pan de la vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca

tendrá sed. Juan 6:35

El Apóstol Pedro en su carta nos dice: “desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no

adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,” 1 Pedro 2:2 (RVR1960)

La Biblia debe ser tomada en cuenta, pues ella es el manual que Dios nos dejó paraqué nosotros los seres

humanos podamos funcionar bien en todas las áreas de nuestra vida, consúltela, léala, medítela, vívala.

Proverbios 4:13, “Retén el consejo, de Dios, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida”.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.