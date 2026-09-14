«La Pérgola de las Flores» congregó a más de mil personas en la Plaza de Los Héroes

La Plaza de los Héroes se transformó el pasado sábado en un gran teatro al aire libre, donde más de mil personas llegaron hasta el corazón de Rancagua para disfrutar de una presentación gratuita de “La Pérgola de las Flores”, la obra más emblemática del teatro musical chileno.

El montaje, que contó con más de 25 artistas en escena y banda en vivo, estuvo a cargo de la compañía Teatro Casa del Arte, bajo la dirección de Evaristo Acevedo e impulsada por la Ilustre Municipalidad de Rancagua, a través de su Corporación Municipal de la Cultura y las Artes.

Desde temprano, familias completas se congregaron en el principal paseo público de la ciudad, para ser parte de una jornada que combinó teatro, música y chilenidad, en plena celebración del Mes de la Patria.

El alcalde Raimundo Agliati destacó el éxito de la convocatoria y el esfuerzo de llevar una producción de esta envergadura a la calle.

«Ha sido una tarde y una noche maravillosa en el corazón de nuestra ciudad, ya que hemos logrado traer de vuelta esta tradicional obra, patrimonio de nuestro país, al espacio público. No es fácil montar un escenario con tantos artistas, pero ha sido una noche maravillosa», afirmó.

El jefe comunal agregó que este tipo de iniciativas busca precisamente recuperar los espacios públicos para la comunidad.

«Es parte del ambiente de nuestras Fiestas Patrias, en que estamos en el espacio público, donde nos gusta, con la cultura, con el arte, recorriendo distintos puntos de la ciudad, con una tarde de sol que terminamos de noche con la tradicional Pérgola de las Flores.

El alcalde terminó agradeciendo a cada uno de los artistas y a los rancagüinos que participaron en esta velada cultural en la semana de las Fiestas Patrias.

La presentación se enmarca en la cartelera cultural de septiembre, que ha preparado el municipio, con el objetivo de llevar el arte a los barrios y convertir las plazas y calles de Rancagua en puntos de encuentro familiar.