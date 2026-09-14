Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

«La Pérgola de las Flores» congregó a más de mil personas en la Plaza de Los Héroes

-Con 25 artistas en escena y música en vivo, el clásico del teatro chileno volvió al espacio público en el marco de las actividades del Mes de la Patria.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La Plaza de los Héroes se transformó el pasado sábado en un gran teatro al aire libre, donde más de mil personas llegaron hasta el corazón de Rancagua para disfrutar de una presentación gratuita de “La Pérgola de las Flores”, la obra más emblemática del teatro musical chileno.

El montaje, que contó con más de 25 artistas en escena y banda en vivo, estuvo a cargo de la compañía Teatro Casa del Arte, bajo la dirección de Evaristo Acevedo e impulsada por la Ilustre Municipalidad de Rancagua, a través de su Corporación Municipal de la Cultura y las Artes.

Desde temprano, familias completas se congregaron en el principal paseo público de la ciudad, para ser parte de una jornada que combinó teatro, música y chilenidad, en plena celebración del Mes de la Patria.

El alcalde Raimundo Agliati destacó el éxito de la convocatoria y el esfuerzo de llevar una producción de esta envergadura a la calle.

«Ha sido una tarde y una noche maravillosa en el corazón de nuestra ciudad, ya que hemos logrado traer de vuelta esta tradicional obra, patrimonio de nuestro país, al espacio público. No es fácil montar un escenario con tantos artistas, pero ha sido una noche maravillosa», afirmó.

El jefe comunal agregó que este tipo de iniciativas busca precisamente recuperar los espacios públicos para la comunidad.

«Es parte del ambiente de nuestras Fiestas Patrias, en que estamos en el espacio público, donde nos gusta, con la cultura, con el arte, recorriendo distintos puntos de la ciudad, con una tarde de sol que terminamos de noche con la tradicional Pérgola de las Flores.

El alcalde terminó agradeciendo a cada uno de los artistas y a los rancagüinos que participaron en esta velada cultural en la semana de las Fiestas Patrias.

La presentación se enmarca en la cartelera cultural de septiembre, que ha preparado el municipio, con el objetivo de llevar el arte a los barrios y convertir las plazas y calles de Rancagua en puntos de encuentro familiar.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Leeds United le pasó por encima 4-1 a Newcastle United
21 minutos hace
Betis logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Villarreal
22 minutos hace
Contundente 5-3 de Inter sobre Udinese
37 minutos hace
Leeds United le pasó por encima 4-1 a Newcastle United
21 minutos hace
Betis logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Villarreal
22 minutos hace
Anuncios
798290_0
EN VIVO: Dep. Santa Cruz y Recoleta arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 26 del campeonato 2026
Escolar 2
PISA 2025: Chile destaca en América Latina, pero investigadora UOH advierte que no puede conformarse con ese resultado
Anuncios
FOT07596
Docentes de la región fueron capacitados en estadio Codelco El Teniente sobre nueva Ley de los 60 minutos de actividad física
Matías Riveros Jara Seremi Vocero de Gobierno Región de O’Higgins
OPINION: A seis meses de Gobierno, el foco en las personas
ohiggins audax 1
Autocrítica, bronca y preocupación por el momento del Capo: Las reacciones en O’Higgins tras la caída ante Audax Italiano
EuropaPress_7774636_lideres_europeos_cumbre_europeo_artico_celebrada_rovaniemi_finlandia
Doce países de la UE piden reforzar el papel del bloque en el Ártico ante la amenaza de Rusia
Anuncios
797867_0
MC Torque vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana
793872_0
Estudiantes visita a Corinthians por la llave 1
797866_0
Por la llave 3, Atlético Mineiro recibirá a Santos
793874_0
Liga de Quito y Palmeiras se miden por la llave 3
797865_0
Vasco da Gama y Santa Fe se encuentran en la llave 2
798287_0
San Luis se enfrentará ante D. Antofagasta por la fecha 26
Anuncios