Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Liga de Quito y Palmeiras se miden por la llave 3

Palpitamos la previa del choque entre Liga de Quito y Palmeiras. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Wilmar Roldán Pérez.

Comparte esta noticia

Anuncios

Palmeiras llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que LDU Quito no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 16 de septiembre se enfrenten en la Casa Blanca. El partido por la llave 3 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:00 horas.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y fue Palmeiras quien ganó 1 a 0.

Wilmar Roldán Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 0 vs Mirassol 0 (5-4 en penales a favor de Liga de Quito) (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)
Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)
Horario Liga de Quito y Palmeiras, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Málaga vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de La Liga
2 horas hace
Besiktas vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Crystal Palace vs Lech Poznan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Málaga vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de La Liga
2 horas hace
Besiktas vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Anuncios
cuecazo 1
Tradiciones folclóricas en el mes de la patria: cientos de estudiantes dieron vida al «Cuecazo CORMUN 2026» en Rancagua
cenco mall Rancagua 1
Cenco Malls impulsa el talento y emprendimiento local en Chile
Anuncios
793872_0
Estudiantes visita a Corinthians por la llave 1
797866_0
Por la llave 3, Atlético Mineiro recibirá a Santos
boca_vs_lanus_46
São Paulo y Boca Juniors se miden por la llave 1
798292_0
Deportes Temuco visita a Unión Española por la fecha 26
Anuncios
798286_0
Rangers intentará seguir su racha positiva ante Deportes Iquique
797169_0
U. La Calera se enfrenta ante la visita Deportes Limache por la fecha 23
798290_0
Dep. Santa Cruz recibirá a Recoleta por la fecha 26
EDITORIAL ok
Celebrar con responsabilidad: el imperativo colectivo de estas Fiestas Patrias en O’Higgins
797166_2
Colo Colo alcanzó el empate por medio de un autogol de Fernando Martínez
Tribunal condena a dos hombres por homicidio ocurrido en San Fernando
Importante condena de cárcel por el delito de tráfico de drogas, usurpación violenta y tenencia de arma de fuego en San Fernando
Anuncios
encuentro jovenes 1
Más de 60 jóvenes se reunieron en Mostazal para proyectar el futuro del mundo rural en O’Higgins
lolol detenidos
Detienen a dos hombres por receptación tras robo en Lolol
CUARTA SALA 1
Corte de Apelaciones extenderá funcionamiento de Cuarta Sala Extraordinaria Civil durante noviembre
MESA MATERNIDAD
O’Higgins crea Mesa Regional de Maternidad para fortalecer apoyo a mujeres
Anuncios
vaquer 2
Una noche mágica en Santiago: Stephanie Vaquer se consagró campeona mundial de WWE
BICIS 1
Bicicletas se suman a la flota de scooters que circulan por Rancagua
chimbarongo rodelindo 1
Chimbarongo FC goleó a Rodelindo Román y sigue respirando en la Tercera A
MOVILIDAD 1
Más de 325 mil vehículos se movilizarán en O’Higgins durante Fiestas Patrias
ChatGPT Image 12 sept 2026, 01_37_14
Investigación de la UOH revela una diversidad del SARS-CoV-2 que la vigilancia convencional no alcanza a detectar
Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto
Virgen del Carmen, Reina de Chile: una historia de fe y esperanza
san fernando incendio
Seis viviendas destruidas deja emergencia estructural en San Fernando
incendio san vicente
Una persona perdió la vida en incendio registrado en San Vicente