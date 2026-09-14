Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

MC Torque vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Cienciano se mide ante MC Torque en el estadio Centenario el jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas. El partido será supervisado por Maximilaino Ramírez.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Este jueves 17 de septiembre se miden Cienciano, que ganó 2 a 0 en la ida, y MC Torque, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 4 se jugará desde las 21:30 horas, en el estadio Centenario.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y Cienciano se impuso por 2 a 0.

Maximilaino Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: MC Torque 2 vs Tigre 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Cienciano 2 vs MC Torque 0 (10 de septiembre)
Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Cienciano 1 vs Melgar 1 (5-4 en penales a favor de Cienciano) (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Juventud 1 vs Cienciano 1 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 2 vs Puerto Cabello 0 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 3 vs Cienciano 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Juventud 1 (27 de mayo)
  • Playoffs Octavos: Lanús 2 vs Cienciano 0 (22 de julio)
  • Playoffs Octavos: Cienciano 4 vs Lanús 0 (29 de julio)
  • Octavos de Final: Cienciano 6 vs Botafogo 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Cienciano 0 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Cienciano 2 vs MC Torque 0 (10 de septiembre)
Horario MC Torque y Cienciano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios

MC Torque vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Cienciano se mide ante MC Torque en el estadio Centenario el jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas. El partido será supervisado por Maximilaino Ramírez.
Anuncios

Comparte esta noticia

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Málaga vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de La Liga
2 horas hace
Besiktas vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Crystal Palace vs Lech Poznan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Málaga vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de La Liga
2 horas hace
Besiktas vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Anuncios
cuecazo 1
Tradiciones folclóricas en el mes de la patria: cientos de estudiantes dieron vida al «Cuecazo CORMUN 2026» en Rancagua
cenco mall Rancagua 1
Cenco Malls impulsa el talento y emprendimiento local en Chile
Anuncios
797866_0
Por la llave 3, Atlético Mineiro recibirá a Santos
793874_0
Liga de Quito y Palmeiras se miden por la llave 3
boca_vs_lanus_46
São Paulo y Boca Juniors se miden por la llave 1
798292_0
Deportes Temuco visita a Unión Española por la fecha 26
Anuncios
798286_0
Rangers intentará seguir su racha positiva ante Deportes Iquique
797169_0
U. La Calera se enfrenta ante la visita Deportes Limache por la fecha 23
798290_0
Dep. Santa Cruz recibirá a Recoleta por la fecha 26
EDITORIAL ok
Celebrar con responsabilidad: el imperativo colectivo de estas Fiestas Patrias en O’Higgins
797166_2
Colo Colo alcanzó el empate por medio de un autogol de Fernando Martínez
Tribunal condena a dos hombres por homicidio ocurrido en San Fernando
Importante condena de cárcel por el delito de tráfico de drogas, usurpación violenta y tenencia de arma de fuego en San Fernando
Anuncios
encuentro jovenes 1
Más de 60 jóvenes se reunieron en Mostazal para proyectar el futuro del mundo rural en O’Higgins
lolol detenidos
Detienen a dos hombres por receptación tras robo en Lolol
CUARTA SALA 1
Corte de Apelaciones extenderá funcionamiento de Cuarta Sala Extraordinaria Civil durante noviembre
MESA MATERNIDAD
O’Higgins crea Mesa Regional de Maternidad para fortalecer apoyo a mujeres
Anuncios
vaquer 2
Una noche mágica en Santiago: Stephanie Vaquer se consagró campeona mundial de WWE
BICIS 1
Bicicletas se suman a la flota de scooters que circulan por Rancagua
chimbarongo rodelindo 1
Chimbarongo FC goleó a Rodelindo Román y sigue respirando en la Tercera A
MOVILIDAD 1
Más de 325 mil vehículos se movilizarán en O’Higgins durante Fiestas Patrias
ChatGPT Image 12 sept 2026, 01_37_14
Investigación de la UOH revela una diversidad del SARS-CoV-2 que la vigilancia convencional no alcanza a detectar
Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto
Virgen del Carmen, Reina de Chile: una historia de fe y esperanza
san fernando incendio
Seis viviendas destruidas deja emergencia estructural en San Fernando
incendio san vicente
Una persona perdió la vida en incendio registrado en San Vicente