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“Mi compromiso es dar el ejemplo con mis acciones y cuidar a mi equipo”

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Jaime Riveros Alvarado es ingeniero mecánico y jefe de turno con 18 años de trayectoria en El Teniente. Tras desempeñarse en el área de Polvorines, inició una nueva etapa en la unidad de Logística y Gestión como jefe de Turno a cargo de los pañoles y del transporte de materiales en el interior de la mina.

¿En qué consiste esta nueva etapa de tu trabajo?

Recién comencé, así que aún estoy conociendo el funcionamiento del área: cómo se realiza la llegada y distribución de los materiales dentro de la mina, cómo se gestionan los stocks, por ejemplo. Estoy en una etapa de transición, porque durante los últimos años estuve a cargo de Polvorines y ahora estoy comenzando a asumir estas nuevas responsabilidades.

¿De qué se trataba tu trabajo en el área de Polvorin?

En Polvorín, nuestro principal trabajo era abastecer de explosivos a la mina para sus distintos procesos. Tenemos varias áreas a las que debemos responder y nuestro objetivo es asegurar la disponibilidad necesaria para que el proceso minero se pueda realizar y mantener la continuidad operacional.

¿Cómo llegaste a la División?

Soy ingeniero mecánico de profesión y en total llevo 18 años trabajando en la División. Llegué a El Teniente en 2008, al área de Mantenimiento. Comencé trabajando en Piques y Servicios, donde trabajaba en la mantención de infraestructura, ventiladores, compresores y los sistemas de agua industrial.

¿Qué cambios has observado durante estos años?

Me ha llamado la atención la rapidez con que, tanto en la Corporación como en la División, hemos incorporado tecnología a nuestros procesos. Esa tecnología ha estado enfocada en la seguridad, principalmente en retirar a las personas de la exposición y entregarles una mejor calidad de vida. También nos ha permitido optimizar los procesos y contar con una mejor gestión.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gusta conocer el negocio y saber que trabajamos para Chile. Entendemos que el resultado final de lo que hacemos contribuye al crecimiento del país, ayuda a los sectores más vulnerables y permite avanzar hacia un mejor estándar de vida para todos los chilenos. Eso también nos permite comprender que nuestro trabajo tiene un propósito que va más allá del área o del proceso específico en el que nos desempeñamos.

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¿Qué mensaje de seguridad les entregarías a las y los trabajadores de la División?

El principal mensaje es venir a trabajar con alegría, estar contentos con lo que hacemos y sentirnos orgullosos, porque trabajar en El Teniente es un orgullo. También debemos conocer el negocio y no limitarnos solamente al área o al proceso en el que trabajamos. Venimos a trabajar para aportar al país, pero también para cumplir nuestros sueños personales y contribuir al desarrollo de nuestras familias y nuestros hijos. Por eso tenemos que cuidarnos y regresar bien a nuestros hogares.

¿Cuál es tu compromiso personal con la seguridad?

En Polvorin, la seguridad es máxima. No podemos cometer errores. Los explosivos son seguros si respetamos las normas y medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier desviación o incumplimiento de un protocolo puede generar un accidente de gran magnitud.

Por eso, mi compromiso es, primero que todo, cuidarme y dar el ejemplo con mis acciones. También cuidar al equipo que trabaja conmigo y ayudarle a comprender la importancia que tenemos como personas, más allá de nuestro rol como trabajadores, porque primero somos personas y siempre debemos darle a la vida el valor que corresponde.

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