OPINION: A seis meses de Gobierno, el foco en las personas

Hace sólo unos días, nuestro Gobierno cumplió seis meses desde que asumió el pasado 11 de marzo. Han sido más de 180 días marcados por importantes desafíos, y decisiones que no siempre han sido fáciles, pero también por la convicción de estar avanzando en el rumbo correcto, con una prioridad clara: poner a las personas y sus preocupaciones en el centro de nuestra gestión.

Durante estos meses, nuestro foco ha estado en ordenar las cuentas fiscales, reducir las listas de espera en salud, reactivar el crecimiento económico, fortalecer nuestras policías, avanzar en políticas públicas que permitan entregar certezas laborales, y apoyar fuertemente a la clase media, tal como lo ha señalado el Presidente Kast.

Es innegable que la responsabilidad fiscal representa un eje central de nuestra gestión, porque cada peso del Estado, debe reflejarse en inversiones públicas que impacten positivamente en la vida de las personas. Por esto, llevamos adelante el Plan Inspección Total, donde se auditaron cerca de 500 servicios del Estado, para verificar 1.529 hallazgos o deficiencias durante el periodo 2022-2026. La misión de este plan fue detectar fallas que permitan su corrección administrativa, y poner a disposición los antecedentes al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, o el Consejo de Defensa del Estado, para determinar eventuales responsabilidades. En esto no nos perdemos: con los recursos de los chilenos, no se juega.

De la misma manera, estos esfuerzos se traducen en salud. Por ejemplo, el Plan Alerta Oncológica permitió que cerca de 30 mil personas que tenían diagnósticos, tratamientos o consultas oncológicas atrasadas, retomaran sus atenciones, entregando así certezas y apoyo a miles de familias. En O’Higgins, esto se tradujo en un apoyo a 2.565 pacientes, en donde el 97% de estas prestaciones se realizaron en la red pública asistencial. Y adicionalmente, y a través de una alianza pública y privada, permitió que en solo tres días, cerca de 3.000 pacientes en lista de espera no GES, fueran beneficiados con intervenciones quirúrgicas, consultas de especialidad y procedimientos en 6 hospitales de la región. Resultados concretos de una gestión eficiente al servicio de las personas.

Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de una mejora en la calidad de vida. Hace 10 años nuestro país viene creciendo, en promedio, un 2%. Luego de meses de discusión en el Congreso, la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social permitirá que la región de O’Higgins vuelva a crecer. Esta ley brindará también mayores certezas a Valparaíso, Ñuble y Biobío para avanzar en la reconstrucción por los incendios; fortalecerá la competitividad económica de nuestro país; permitirá que más de 11 mil adultos mayores en O’Higgins dejen de pagar contribuciones, lo que refleja un reconocimiento a sus años de trabajo; fomentará el empleo formal; y permitirá que miles de familias accedan a una vivienda, con la exención del IVA a cerca de 100 mil viviendas.

De la misma forma, a través del Modo Empleo en O’Higgins, por medio de la Mesa Regional Pro Empleo, el subsidio a la contratación, el capital semilla de Sercotec, el programa de 4 a 7, y la discusión legislativa de Sala Cuna Universal, que son iniciativas que nos entregarán mejores herramientas para enfrentar la desocupación laboral, que lleva 42 meses consecutivos sobre el 8% a nivel nacional, con especial énfasis en la inserción laboral femenina. A través de las medidas del Modo Empleo, esperamos crear este año, cerca de 2.500 puestos de trabajo en la región.

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Nuestro Gobierno, desde el primer minuto, se planteó combatir con fuerza al crimen organizado, presentando la ACOT: la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo. Es importante fortalecer las capacidades operativas de Carabineros, la PDI, y Gendarmería, a través de una mejora en los incentivos para que miles de jóvenes con vocación de servicio ingresen a estas instituciones; también mejorar las gratificaciones a los funcionarios; fortalecer la legislación vigente; e incorporar el deber del Estado en la Constitución para resguardar la seguridad pública. Esta es la agenda del Gobierno, que ha permitido que en seis meses los ingresos de personas por pasos no habilitados se hayan reducido cerca de 86%; las incautaciones de drogas hayan aumentado cerca de 65%; y los secuestros extorsivos se hayan reducido en más del 40%.

Y finalmente, una agenda social relevante, que permitió entregar miles de cupones de gas licuado a las familias chilenas en pleno invierno; y ayudar a transportistas de taxis, colectivos y transporte escolar para paliar el alza del precio internacional del combustible, a través del Plan Chile Sale Adelante. También, disponer de acciones que permitan a la clase media ser propietarios de sus hogares, con el aumento de subsidios, y alternativas para disminuir el pie de la vivienda, los intereses, y aumentar los plazos de pago, a través del FOGAES y FONAVI. Y por último, apoyar con un bono de $30 mil a cada niño menor de 13 años, que sea parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Sólo en la región, más de 130 mil beneficiarios recibirán esta importante ayuda.

A seis meses de Gobierno, Chile ha vuelto a soñar y la clase media ha vuelto a estar en el centro. Sin duda alguna hemos tenido avances concretos, y nuestro compromiso como Gobierno es seguir trabajando con responsabilidad y decisión, impulsando más empleos, más crecimiento, y más seguridad para las personas, entregando respuestas a las preocupaciones de los chilenos. Ese es el camino que iniciamos hace seis meses y que seguiremos avanzando con convicción.

Matías Riveros Jara

Seremi Vocero de Gobierno

Región de O’Higgins