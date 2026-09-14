PISA 2025: Chile destaca en América Latina, pero investigadora UOH advierte que no puede conformarse con ese resultado

Chile mantiene una posición destacada dentro de América Latina en los resultados de PISA 2025, pero ese desempeño no debiera llevar al país a conformarse. Esa es una de las principales conclusiones de Natalia Hirmas, investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O’Higgins (UOH), quien plantea que los resultados deben analizarse considerando tanto las fortalezas del sistema educativo como las brechas que todavía persisten.

“Tenemos una base sobre la cual construir. Chile tiene fortalezas importantes y, particularmente en el contexto latinoamericano, sigue mostrando un desempeño relativamente sólido”, señala la investigadora.

En las tres áreas evaluadas por PISA —Matemática, Lectura y Ciencias— Chile se mantiene entre los países con mejores resultados de América Latina. Para Hirmas, ese desempeño da cuenta de “ciertas capacidades instaladas en nuestro sistema educativo que es importante valorar”.

Sin embargo, la comparación cambia cuando el país deja de medirse con sus pares latinoamericanos y se enfrenta al conjunto de naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Tenemos un sistema que lidera en una región que presenta importantes rezagos, pero que todavía tiene dificultades para acercarse a los estándares de los países con mejores resultados educativos”, explica.

La alerta por quienes no alcanzan los aprendizajes básicos

Uno de los aspectos que más preocupa a la investigadora es la proporción de estudiantes que no logra alcanzar los niveles considerados básicos por PISA.

En Matemática, cerca del 59% de los estudiantes chilenos se encuentra bajo el Nivel 2 de desempeño, mientras que en Lectura esa proporción llega aproximadamente al 38%. Estos niveles son relevantes porque el Nivel 2 es considerado el umbral a partir del cual los estudiantes comienzan a demostrar conocimientos y habilidades que les permiten desenvolverse de manera más autónoma frente a problemas y situaciones propias de la vida cotidiana.

“Tenemos una proporción muy importante de jóvenes que están terminando una etapa fundamental de su escolarización sin haber desarrollado plenamente competencias que son necesarias para desenvolverse en la sociedad actual”, advierte Hirmas.

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A juicio de la académica, por lo tanto, el desafío educativo no puede reducirse a mejorar el lugar que ocupa Chile en un ranking internacional. Se trata, sobre todo, de conseguir que un número cada vez mayor de estudiantes alcance los aprendizajes fundamentales.

Retroceso en Matemática y Lectura

Los resultados también muestran una señal de preocupación respecto de la evolución reciente del desempeño chileno. En comparación con 2022, Chile registra una disminución en Lectura y Matemática, mientras Ciencias se mantiene estable.

Para Hirmas, resulta particularmente relevante observar dónde se concentra parte de esa caída. Entre los estudiantes de mayor nivel socioeconómico y de establecimientos particulares pagados también se registran retrocesos, un fenómeno que complejiza la explicación tradicional de las diferencias de resultados.

“Esto nos obliga a mirar el problema de una manera más compleja, porque ya no se trata solamente de pensar cómo mejorar los resultados de los estudiantes más vulnerables”, sostiene.

La investigadora destaca, de todos modos, algunos indicadores que muestran avances o fortalezas del sistema. En Ciencias, por ejemplo, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres.

“Esto muestra que es posible alcanzar mayores niveles de equidad de género en los aprendizajes”, plantea.

También destaca la evolución de los estudiantes pertenecientes a los sectores socioeconómicos más vulnerables, quienes han logrado mantener sus resultados e incluso registrar incrementos en algunos períodos. Según Hirmas, esta evolución podría estar relacionada, al menos parcialmente, con las políticas de apoyo implementadas para estos grupos.

Las brechas siguen siendo parte del problema

El análisis de PISA también vuelve a poner sobre la mesa las desigualdades que atraviesan al sistema educativo chileno.

En Matemática, los hombres mantienen una ventaja respecto de las mujeres, mientras que el nivel socioeconómico continúa siendo uno de los factores que más se relaciona con las diferencias de rendimiento.

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Para Hirmas, esto significa que mejorar los resultados requiere abordar simultáneamente dos dimensiones: los aprendizajes y las condiciones en que esos aprendizajes se desarrollan.

“Por eso, el desafío no es solamente subir los puntajes: es mejorar los aprendizajes y, al mismo tiempo, reducir las desigualdades de las condiciones necesarias para esos aprendizajes, que atraviesan nuestro sistema educativo”, plantea.

Desde esa perspectiva, el buen desempeño relativo de Chile en América Latina constituye una fortaleza, pero no el punto final. La comparación internacional permite observar cuánto queda todavía por avanzar y, al mismo tiempo, identificar aquellas capacidades del sistema sobre las cuales es posible construir.

El nuevo desafío: aprender en tiempos de inteligencia artificial

Los resultados de PISA 2025 abren además una discusión que va más allá de los puntajes: el creciente acceso de los estudiantes a herramientas de inteligencia artificial.

Para Hirmas, la discusión no debiera centrarse simplemente en determinar si la educación está “a favor o en contra” de estas tecnologías. El desafío, plantea, es definir cómo incorporarlas pedagógicamente sin que terminen reemplazando procesos fundamentales del aprendizaje.

“El desafío es preguntarnos cómo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, y en qué momentos pedagógicos utilizarla, para que no termine reemplazando procesos fundamentales como leer, comprender, analizar y elaborar sus propias ideas”, señala.

La investigadora advierte además que la expansión de estas herramientas plantea una nueva dimensión de las desigualdades educativas. Tener acceso a inteligencia artificial no significa necesariamente saber utilizarla de manera adecuada.

“Acceder no es lo mismo que manejar su uso para los fines que deseemos”, afirma.

En ese sentido, el desafío para el sistema educativo no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en formar estudiantes capaces de utilizarlas de manera crítica y provechosa.

Para Hirmas, la escuela deberá preparar a sus estudiantes para desenvolverse en un mundo donde la inteligencia artificial tendrá una presencia cada vez mayor, pero sin permitir que su utilización termine debilitando justamente aquellas capacidades que la educación busca desarrollar: leer, comprender, analizar, pensar y elaborar ideas propias.

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Los resultados de PISA, desde esta perspectiva, entregan una doble señal para Chile: existe una base sobre la cual seguir avanzando, pero también persisten brechas y aprendizajes pendientes que impiden considerar suficiente el desempeño del país solo por su posición dentro de América Latina.