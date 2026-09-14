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Platense y Fluminense se encuentran en la llave 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Platense vs Fluminense. El duelo, a disputarse en el estadio Ciudad de Vicente López mañana, comenzará a las 19:00 horas y será dirigido por Cristián Garay Reyes.

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Fluminense se enfrentará mañana ante El Calamar, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 4 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López a las 19:00 horas.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y Fluminense fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Cristián Garay Reyes.

Los resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Platense 2 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Platense 2 vs Santa Fe 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Platense 1 vs Peñarol 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 2 vs Platense 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Platense 1 vs Coquimbo Unido 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Coquimbo Unido 0 vs Platense 0 (6-7 en penales a favor de Platense) (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre)
Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (4-5 en penales a favor de Fluminense) (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre)
Horario Platense y Fluminense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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