Profesionales de El Teniente buscan aportar a la transición energética con la recuperación de cobalto desde sus relaves

Profesionales de la Unidad de Geometalurgia y Mineralogía de Codelco División El Teniente llevan adelante una investigación que busca recuperar el cobalto presente en sus relaves, trabajo que los ha llevado, incluso, a exponer sus avances en conferencias internacionales en Santiago y en Sudáfrica.

El trabajo, que también contó con el apoyo de la Superintendencia de Ingeniería de Procesos de la cuprífera, considera tanto relaves históricos, entre ellos muestras provenientes del Tranque Barahona, como relaves frescos generados en el procesamiento actual. A partir de su caracterización, el equipo ha desarrollado pruebas de flotación selectiva de pirita para evaluar su capacidad de concentración y, particularmente, la recuperación de cobalto.

“Empezamos a evaluar si todas las piritas del yacimiento tenían cobalto, si se podía recuperar y si podía llegar a ser algo comercializable para la División, además de los productos que tradicionalmente obtenemos”, explica Carolina Pérez, geóloga de la Unidad de Geometalurgia y Mineralogía de Codelco División El Teniente.

¿Por qué sería relevante recuperar el cobalto de los relaves? Pérez indica que este metal es un elemento considerado crítico para la transición energética. Esto, debido a su utilización como componente en las baterías de teléfonos, computadores y vehículos eléctricos; además de otros usos en aleaciones capaces de resistir temperaturas extremas, entre otras aplicaciones.

Una investigación que traspasa fronteras

La profesional plantea que entre las razones que motivaron la investigación están la revalorización de los residuos del proceso minero, asociado a compromisos de sustentabilidad suscritos por Codelco y generar una oportunidad de negocio a partir de un pasivo ambiental.

“En estos momentos, toda la industria está buscando cómo valorizar lo que ya procesamos o hemos procesado en el pasado. No se trata solamente de mirar el cobre o el molibdeno, sino de buscar qué más podemos valorizar dentro de nuestros alcances”, señala la geóloga.

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Esa mirada más amplia también la han podido recoger en distintos seminarios donde han presentado los avances y las distintas etapas de desarrollo del estudio. Así, a fines del año pasado formaron parte de la conferencia Flotation 2025, realizada en Sudáfrica, donde presentaron parte de los resultados asociados a los relaves históricos de Barahona y, hace unos meses, estuvieron en Santiago en el seminario Procemin Geomet 2026, donde pusieron el foco en la investigación a partir de los relaves frescos del actual proceso minero.

Pérez destaca que uno de los aspectos más relevantes en estas conferencias ha sido comprobar que los desafíos abordados desde División El Teniente forman parte de una agenda que está siendo desarrollada por la minería a nivel mundial.

“Cada vez que vamos a una conferencia internacional nos damos cuenta de que, a nivel de avances, estamos muy en línea con lo que se está haciendo en el mundo. Los desafíos que tenemos nosotros, son los mismas que tienen otros y las soluciones que estamos buscando también”, apunta.