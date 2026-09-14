Rengo mantiene viva la tradición del Cristo del Río

El sábado 5 de septiembre, fieles de Rengo celebraron la tradicional procesión y misa en honor al Cristo del Río, una devoción que por generaciones ha acompañado a los habitantes de la comuna.

La jornada comenzó en la Capilla San Francisco de La Isla, desde donde los fieles iniciaron la procesión hacia el lugar de celebración, a orillas del río Claro. Este recorrido recuerda una tradición que se remonta a los orígenes de la ciudad: los fundadores de la antigua Villa Deseada instalaron allí una imagen de Cristo crucificado, encomendando a su protección a la comunidad y pidiendo su amparo frente a los desbordes del antiguo Estero Larrea.

Con el paso del tiempo, la imagen se transformó en un signo palpable de religiosidad popular en Rengo, que se ha ido transmitiendo de una generación a otra.

La imagen actual fue reinstalada en el frontis de la Capilla San Francisco de La Isla, en 2010, luego de haber sido vandalizada meses antes y, se recuperó este espacio como lugar de peregrinación y oración.

La celebración de este año estuvo marcada por la participación de numerosas familias y fieles, quienes portando banderas chilenas caminaron en procesión para renovar su fe y pedir la protección del Cristo del Río. La Eucaristía fue presidida por el padre, Pedro Pedraza, párroco de la Basílica Santa Ana de Rengo y, contó con los cantos del Grupo Chacayes de Rancagua, que acompañó la celebración con música tradicional.

Como expresión de identidad y tradición chilena, al finalizar la misa alumnos del Colegio La Paz ofrecieron un pie de cueca, poniendo un alegre cierre a esta jornada de fe y encuentro comunitario.