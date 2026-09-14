Stephanie Vaquer antes de hacer historia en Chile: “Es un reto personal y un sueño que cumplir”

La jornada del sábado 12 de septiembre tenía un significado especial para Stephanie Vaquer. La luchadora oriunda de San Fernando se presentaba por primera vez en Chile como parte de WWE y lo hacía con una nueva oportunidad de conquistar el Campeonato Mundial Femenino, enfrentando a Liv Morgan en el Santander Arena.

Horas antes de salir al ring, “La Primera” conversó con Diario El Rancagüino y reconoció la mezcla de emociones que significaba regresar a su país para protagonizar una de las luchas más importantes de la jornada.

“Contenta, emocionada, tengo un montón de emociones juntas, pero feliz”, señaló Vaquer al ser consultada por sus sensaciones antes de una noche que terminaría marcando un nuevo capítulo en su carrera.

La representante de San Fernando también tuvo palabras para quienes la han acompañado desde la región de O’Higgins, destacando especialmente el cariño recibido desde la tierra donde nació.

“Todo el apoyo de la gente se siente hermoso. Que la gente de donde yo nací me apoye tanto, la verdad, es hermoso. Y ahora en Chile estoy en casa, entonces la verdad que gracias por todo el apoyo”, expresó.

El periodista Maximiliano Figueroa entrevistó a Vaquer y le entregó una edición especial de El Rancagüino con los logros de la sanfernandina en la lucha libre mundial.

Una nueva oportunidad ante Liv Morgan

El combate ante Liv Morgan aparecía como una nueva prueba para Vaquer, quien ya había tenido enfrentamientos previos con la estadounidense. Pese a la dificultad del desafío, la luchadora chilena no escondía su confianza en conseguir una nueva oportunidad de alcanzar la cima.

“Casi imposible, pero siempre se puede. Siempre se puede”, manifestó antes de agregar una frase que, horas después, adquiriría especial significado: “Lo estoy decretando, que hoy volvemos a ser campeona”.

Vaquer ya sabía lo que significaba ser campeona mundial de WWE. Por eso, para ella, la importancia de aquella noche iba mucho más allá de sumar otro título a su palmarés.

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“Más que consagrarme, que ya está hecho, yo creo que es cumplir un sueño en mi carrera y personal, porque luchar en Chile por primera vez para mí es un reto personal y un sueño que cumplir”, explicó.

Y el sueño terminó cumpliéndose de la manera más grande posible. Tras una noche histórica en el Santander Arena, Stephanie Vaquer derrotó a Liv Morgan y volvió a conquistar el Campeonato Mundial Femenino de WWE, esta vez frente a su público y en el país donde comenzó a construir su camino en la lucha libre.

La sanfernandina Stephanie Vaquer habló con El Rancagüino en la previa del evento donde consiguió nuevamente el título mundial.

El próximo sueño: un PLE en Chile

Pero la llegada de WWE al país no era, para Vaquer, un punto final. Antes de saltar al ring, la sanfernandina ya proyectaba lo que podría venir en el futuro y dejó planteado un objetivo todavía mayor para la compañía en nuestro país.

Consultada por la posibilidad de volver a verla competir en Chile, Vaquer fue categórica: “Claro, claro, sí, vamos a regresar. Estamos luchando por un PLE en Chile”.

La declaración adquiere especial relevancia después de la histórica jornada vivida en el Santander Arena. El primer paso ya estaba dado: WWE regresó a Chile y “La Primera” terminó conquistando nuevamente el Campeonato Mundial frente a su gente.

“Los sueños no son imposibles”

Con el título mundial en sus manos y todavía sobre el ring, Vaquer se dirigió al público chileno para cerrar una noche que difícilmente olvidará.

“Yo estaba ahí arriba hace 18 años soñando con ser una superestrella de WWE. Los sueños no son imposibles. Esto, esto se veía imposible”, expresó la nueva campeona, recordando los años transcurridos desde que comenzó a perseguir el objetivo de llegar a la principal compañía de lucha libre del mundo.

La sanfernandina, visiblemente emocionada, dejó además una promesa para lo que viene: “Pero vamos a seguir haciendo historia”.

Y finalmente, con el campeonato mundial en alto y ante el público chileno, cerró su celebración con un grito que resumió el significado de la jornada: “¡Porque Chile, campeón, mierda!” (sic).

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Una frase que resumió la emoción de una noche histórica para la luchadora de San Fernando. Después de 18 años persiguiendo el sueño de llegar a WWE, Stephanie Vaquer terminó celebrando como campeona mundial frente a su público, llevando a San Fernando y a la región de O’Higgins hasta lo más alto de la lucha libre. Ahora, el desafío apunta a que WWE vuelva a Chile y, como ella misma adelantó horas antes, pueda hacerlo con un Premium Live Event.