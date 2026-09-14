TER anula elección del COSOC de Mostazal y ordena realizar un nuevo proceso electoral

El Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins resolvió acoger la reclamación presentada por Camilo Gómez Araya, presidente de la Agrupación Cultural Ligia Herrera Jurado y declaró nulo el proceso eleccionario del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Mostazal, realizado el pasado 7 de marzo de 2026.

En su resolución, fechada el 28 de agosto, el tribunal rechazó las alegaciones planteadas por la Municipalidad de Mostazal respecto de la admisibilidad de la reclamación, la legitimación activa del reclamante y la ausencia de patrocinio de abogado.

Tras analizar los antecedentes, el TER determinó acoger la acción electoral y dejar sin efecto el proceso mediante el cual fueron elegidos los integrantes del COSOC.

Como consecuencia de la sentencia, también quedaron sin efecto el Acuerdo N°541 del Concejo Municipal adoptado el 11 de marzo; el Decreto Alcaldicio N°1442 del 23 de marzo que declaró instalado el Consejo y los demás actos cuya existencia y eficacia dependan del proceso electoral declarado nulo.

El fallo establece además que, una vez que la sentencia quede ejecutoriada, deberán cesar en sus funciones quienes hayan asumido sus cargos como consecuencia de la elección anulada.

Pero antes de realizar una nueva convocatoria, el municipio deberá modificar o completar el Reglamento del COSOC mediante el procedimiento correspondiente. En particular, deberá establecer expresamente el número total de consejeros y la distribución de los cargos entre los distintos estamentos, dentro de los límites establecidos por la Ley N°18.695. Una vez regularizada la normativa, deberá confeccionarse el padrón correspondiente y convocarse a un nuevo proceso eleccionario.

Valoran la decisión

Desde la Agrupación Cultural Ligia Herrera Jurado, su presidente Camilo Gómez Araya, valoró el fallo del TER y sostuvo que la resolución cumple con el objetivo de la reclamación. “Como representante legal de la Agrupación Cultural Ligia Herrera Jurado, recibimos con profunda satisfacción la reciente sentencia del Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins, la cual acogió la reclamación interpuesta y declaró la nulidad del proceso eleccionario del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Mostazal. Con esto se cumple el objetivo principal de la denuncia original: restablecer la legalidad y asegurar que la participación ciudadana en nuestra comuna se ejerza bajo reglas claras y ajustadas a derecho”, señaló.

Gómez agregó que, durante la revisión de los antecedentes, la agrupación advirtió situaciones que, a su juicio, podrían exceder el ámbito administrativo y tener eventuales implicancias penales. “Tras revisar detalle los antecedentes del caso, advertimos que algunas irregularidades excedían la sola falta administrativa y revestían una gravedad mucho mayor a la que consideramos inicialmente, con eventuales implicancias de carácter penal”, dijo Gómez. Sin embargo, el TER precisó que esas materias no formaban parte del objeto de la reclamación electoral.

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El dirigente recordó además que “la situación ya fue denunciada por nuestra agrupación ante la Contraloría Regional de O’Higgins a los pocos días de iniciar la reclamación en el TER; no obstante, dicho organismo nos respondió formalmente que, por norma legal, no puede pronunciarse mientras exista un litigio pendiente en un tribunal de justicia, debiendo esperar el término del proceso judicial”.

El presidente del organismo cultural expresó que “nos mantenemos atentos a si la Municipalidad de Mostazal decidirá apelar la sentencia ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Si la Municipalidad no apela, o una vez resuelta dicha instancia, la arista penal deberá ser revisada en los tribunales destinados para ello y la Fiscalía.

“Nuestro compromiso sigue siendo la defensa del Estado Democrático de Derecho de Mostazal, el cual está muy relacionado y es coherente con el fin último de nuestra agrupación que es el rescate del patrimonio cultural comunal para poder construir una verdadera identidad mostazalina, pero eso no puede ser posible si el gobierno subnacional, como es en este caso la Municipalidad de Mostazal, no se ajusta al estricto cumplimiento de la ley”, afirmó.

El Municipio de Mostazal presentó una apelación al Tribunal Calificador de Elecciones.

Municipio respeta el fallo, pero apelará

Desde la Municipalidad de Mostazal, en tanto, informaron el jueves 3 de septiembre al Concejo Municipal sobre la resolución del TER y confirmaron que recurrirán a la instancia superior.

De acuerdo con el municipio, el tribunal declaró la nulidad debido principalmente a que el reglamento del COSOC no establecía expresamente el número de cupos correspondientes a cada estamento y porque las dos designaciones posteriores aprobadas mediante el Acuerdo de Concejo N°541 no habrían cumplido con los requisitos establecidos en dicha normativa.

La administración comunal señaló que respeta la resolución, aunque manifestó su desacuerdo con que aspectos que considera formales terminen afectando el proceso de participación ciudadana desarrollado en la comuna.

“Como municipio respetamos la resolución y, al mismo tiempo, tenemos el deber de defender lo que consideramos correcto. Queremos ser muy claros en esto: no compartimos que aspectos de carácter formal terminen desconociendo el esfuerzo, la participación y la voluntad que expresaron las organizaciones de nuestra comuna”, indicaron.

El municipio puso en contexto el tiempo que estuvieron sin esta instancia participativa. “Recordemos que Mostazal estuvo cuatro años sin COSOC y se debió enfrentar además la falta de un registro actualizado de organizaciones comunitarias. Por eso, desde nuestra perspectiva, que hoy exista nuevamente participación organizada de la sociedad civil en este órgano es una buena noticia para Mostazal”, apuntaron desde la Municipalidad.

Finalmente, la administración comunal confirmó que presentaron la apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. “Vamos a seguir adelante mientras existan instancias procesales disponibles y, por supuesto, cuando exista una resolución definitiva la vamos a acoger y cumplir”, señalaron, agregando que cualquier aspecto que deba ser corregido será abordado “con rigor, transparencia y de acuerdo con la normativa vigente”.