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Tradiciones folclóricas en el mes de la patria: cientos de estudiantes dieron vida al «Cuecazo CORMUN 2026» en Rancagua

En la Plaza de los Héroes se llevó a cabo un encuentro masivo de establecimientos educacionales y agrupaciones folclóricas comunales.

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Con un masivo marco de público y un gran despliegue de tradiciones patrias, la mañana de este lunes 14 de septiembre se llevó a cabo el «Cuecazo CORMUN 2026» en la Plaza de los Héroes. El tradicional evento, que contó con la presencia del alcalde Raimundo Agliati, y autoridades comunales, reunió a delegaciones de 26 establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal, cuyos estudiantes deslumbraron a los asistentes al ritmo de nuestro baile nacional.

La jornada folclórica arrancó a las 11:00 horas al son de la Corporación Folclórica de Adultos, agrupación financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que tuvo la misión de abrir los fuegos sobre el escenario. Posteriormente, el ambiente dieciochero continuó de la mano del Conjunto Folclórico Paihuén de Rancagua, el cual animó la festividad interpretando una impecable composición musical de nueve cuecas.

Al ritmo de la música en vivo, escolares de jardines infantiles, colegios y liceos de la comuna salieron a la pista luciendo sus tradicionales atuendos huasos. El orden de las presentaciones fue desde jardines infantiles, pasando por primer y segundo ciclo básico, hasta llegar a niveles de enseñanza media. Tras este evento masivo, que fue seguida con entusiasmo por cientos de apoderados y transeúntes, la pista recibió la destreza y el talento de los monarcas de todas las categorías del Campeonato Comunal de Cueca de Rancagua 2026, quienes coronaron la jornada con una exhibición de alto nivel competitivo.

La Cueca trasciende generaciones

Los jóvenes participantes, valoran la instancia que representó una valiosa oportunidad para conectarse con las raíces chilenas y compartir en torno a la danza. Así lo destacó María Paz Cerda, estudiante del Liceo Santa Cruz de Triana, quien valoró el espacio brindado durante la actividad comunal: «Es una experiencia muy divertida, podemos expresar nuestra forma de bailar y representar a nuestra tierra natal», señaló la joven.

En esa misma línea, el entusiasmo por mantener vivas las tradiciones fue el sentimiento generalizado entre las parejas escolares que repletaron la plaza. Jazmín Kilaris Cerda, también alumna del Liceo Santa Cruz de Triana, reflejó la genuina pasión con la que vivieron este encuentro: «Como dupla huasa, sentimos una conexión al bailar. Nos gusta el baile nacional, y mi cueca favorita es Felonia de amor, cada vez que la escucho ‘me pican las patitas’ por un pie de cueca», concluyó.

Para esta semana de celebraciones patrias, se esperan diferentes actividades abiertas a la comunidad en Rancagua, junto con las tradicionales fondas y ramadas en distintos puntos de la región.

El baile nacional llenó de vida la Plaza de los Héroes. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.
Foto: Marco Lara/El Rancagüino.
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Foto: Marco Lara/El Rancagüino.
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