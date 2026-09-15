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Bomberos de Santa Cruz trabajó en atención de emergencias simultáneas

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Dos emergencias fueron atendidas de manera simultánea por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, informándose de un incendio al interior de una vivienda y una colisión entre un automóvil y un ciclista.
De acuerdo con lo informado por la institución, el primer procedimiento se desarrolló al interior de un domicilio, donde se produjo fuego en el sector del patio interior, específicamente en la zona del quincho, afectando parte de la techumbre de la vivienda.

La emergencia fue atendida por voluntarios de la Primera y Segunda Compañías, quienes, junto con la intervención de vecinos, lograron controlar la propagación de las llamas. El incendio dejó daños materiales y, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

En forma paralela, personal de bomberos llegó hasta el sector del cruce Los Boldos, donde se registró una colisión entre un automóvil y un ciclista. Producto del accidente, el ciclista resultó lesionado y fue evaluado en el lugar por personal de la unidad de rescate de la Primera Compañía.

Desde Bomberos informaron que ambas emergencias fueron controladas destacando la rápida reacción de los vecinos, además de la coordinación con Carabineros y personal de Seguridad Pública de la Municipalidad.

Bomberos hizo un llamado a la comunidad a informar oportunamente cualquier emergencia a través de los números correspondientes y los canales oficiales de comunicación, con el objetivo de facilitar la rápida llegada de los equipos de emergencia.

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